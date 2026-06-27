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Anson Lo31歲生日Pop-up Store觀塘apm開鑼 多個打卡位隱藏彩蛋增驚喜 5歲小神徒帶手寫卡現身爆偶像暖心舉動

影視圈
更新時間：17:45 2026-06-27 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-27 HKT

為了慶祝「教主」盧瀚霆（Anson Lo）在7月7日31歲生日，盧瀚霆國際後援會在6月27日起至7月10日於觀塘apm舉行《Anson Lo & Santos -  【Amour ♡ Love】 Popup Store》，場內除了有多個位置供神徒（AL粉絲暱稱）的打卡位，包括生日蛋糕、心型裝置等，當中亦有不少彩蛋，包括一張AL靚仔相，當有閃光燈時，就發現教主在相中寫了「Stay focused and Stay with me」，而喇叭裝置，就有教主唱生日歌，除此之外，今年也增設一個2米高的卡通版Little Anson 與神徒互動和合照，而每年AL亦會寫家書給神徒，今年亦不例外，AL在家書中表示又來一年一度最高興的日子，開心今年在大家陪伴下作出很多新嘗試及兩次推出了雙單曲，「希望你們喜歡。謝謝你們每一位每天不分晝夜支持我、擔心我、陪着我、疼愛我 讓我在即將來臨的下半年繼續好好工作報答你！生日快樂！I LOVE YOU：）」

Anson Lo限量精品收益全捐慈善機構

場內亦有不少限量紀念品售賣，包括「教主發聲發光鍵盤」、「亞加力裝飾鏡」、「Little Anson x Pilot筆連筆袋套裝」及「好好吃飯套裝」等，而後援會今年亦會與多年來為長者提供就業機會的社企「銀杏館」合作推出「手工蝴蝶酥」，幫助支持長者就業計劃，而蝴蝶酥更藏有2張隨機款式的Anson Lo神徒專屬小卡，而所有Popup Store發售的紀念品收入扣除成本後，將以「Anson Lo盧瀚霆」名義撥捐本地慈善機構，包括「大樹下善待動物庇護站」及「香港兒童慈善基金會」等。

AL自律性格令神徒有推動力讀書

今年15歲的神徒Nanette表示由小學開始已喜歡AL，至今已有7年，而今年已是第五年參與生日應援活動，她表示喜歡AL是因為覺得他很自律，令自己也有推動力去讀書，又指給予自己很大的力量，家人亦很支持自己喜歡AL，問到今年購買紀念品花費了多少？她表示$3000多，因知道是扣除成本後做慈善，所以也很支持。至於今年5歲的卓樂曾跟AL拍過《Charisma》MV，他帶同手寫的生日卡到場，當中更畫上「I ♡ U」，他指與Anson哥哥合作，覺得對方很好人，也有請他食朱古力，好想跟AL講好掛住他。

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