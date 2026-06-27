「導彈咪神」白雲真空側露好身材 上圍尺寸拍得住「初生B頭圍」 曾因一事被嫌核突？

曾在TVB綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」的白雲，雖然在2020年1月離開TVB結束8年之賓主關係後，白雲的曝光率未有比在TVB工作時期還要高，皆因白雲的傲人豐滿上圍一直受網民關注，而她又不吝嗇在網上大派福利。

白雲晒「初生B頭圍」傲人上圍降溫

近期本港持續受高溫天氣影響，酷熱天氣警告現正生效，高氣飆升至34°C以上，日前白雲走再出動為網民消暑，她在IG貼上一身張身處露台的相片，白雲內裡真空，只她上吊帶牛仔褲，從側面看完全無法包覆住她猶如「初生B頭圍」的傲人上圍，身形豐腴飽滿，S形曲線非常明顯，為視覺帶來「致命性」衝擊力的感覺。

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白雲導彈級身材屢次惹來兩極聲音

白雲的導彈級身材一直都是網上熱話，屢次惹來網民兩極的聲音，她曾多次公開表達不滿外界因其身材而對她進行批評、限制或性騷擾，她強調女性擁有身體自主權，不應因為性感打扮而遭受污名化。白雲亦曾自爆因胸大被朋友攻擊而自卑：「真係有啲女仔friend，或者有啲人會咁講，『你個胸太大，所以好核突』，或者話『你咁嘅身形係唔靚嘅』，我嗰陣時會係覺得自己唔靚，但係而家我有自信，我覺得所有女人都係靚嘅，只要你自己覺得自己靚，每一個人散發出嚟嘅性感魅力都唔一樣，譬如有一啲人係眼神好有魅力，有一啲人係有體香嘅，有一啲人係講嘢好智慧嘅，咁你接收到嘅人就唔同㗎啦！」

白雲曾與前港男江俊霖有過一段婚姻

白雲曾與前港男江俊霖（Kelvin）有過一段婚姻，他們在2016年正式結婚並於在洲際酒店 筵開38席，江俊霖畢業於哈佛大學 建築系，其家族據傳坐擁逾二億物業，被外界視為富二代「筍盤」，可惜二人在2022年4月媒體驚爆兩人已在2021年分開，曾有指導火線之一是白雲婚後依然不改性感本色，經常在社交平台大晒好身材，引來男家長輩與夫家微言及不滿，再加上兩人因性格不合及相處出現危機， 白雲一度搬離愛巢並北上工作以避開老公，雖然老公江俊霖曾努力挽救，但兩人最終仍因磨合失敗而決定決斷斬纜，其後白雲澄清離婚與「賣弄性感」或前夫家人不滿有關，她強調無論自己拍拖還是在婚內，前夫和其屋企人都很支持她做自己。

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