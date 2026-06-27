麥家琪坦認做醫美保高顏值 從「最憎」變打針常客：唔靚接受唔到 拆解身體微調部位

50歲的麥家琪已入行33年，自2006年與大律師王國豪結婚後，誕下兩子一女，大仔已經19歲。麥家琪近日接受資深傳媒人汪曼玲YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》訪問，不僅大談與三名子女的相處點滴，更毫不避忌地自爆靠醫美「微調」保青春，坦率敢言的性格，獲網民讚揚。

麥家琪做醫美如同做Facial

麥家琪在節目中大方承認有做醫美，被汪曼玲問到是否曾作微調時，麥家琪爽快回答：「調呀，當然調，不然怎會這樣？現在科技這麼先進，跟做Facial有何分別？」麥家琪透露主要施打Botox（肉毒桿菌），並強調醫生技術最為關鍵。麥家琪又大讚其內地醫生審美觀及手勢極佳，層次打得好，能避免出現表情僵硬的「膠面」狀況，令她能保持自然順眼的狀態。

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麥家琪坦言在20多歲時，曾極度反對醫美明言「最憎」，主要是自信「照鏡也那麼靚」，但年過35歲後，驚覺眼袋浮現、面部肌肉下垂，麥家琪有感「真的覺得不行，搞搞佢」。除面部保養，麥家琪連頸紋及雙手都會注射玻尿酸：「因為塗東西是入不到去的，要打玻尿酸到真皮層，讓水分保持住，手和頸才不會那麼乾。」

麥家琪關注美容新趨向

雖然麥家琪近年靠打針撫平皺紋，但她亦坦言「打針其實好痛」，又爆料指14歲的女兒年紀輕輕，已開始出現頸紋問題。麥家琪曾聽聞「美國換血」療程，令人大開眼界，但麥家琪認為醫美只是輔助，強調必須配合規律的「做運動」、健康的「飲食」習慣，以及保持開朗豁達的「心態」，三管齊下才是由內靚到外的秘訣。

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