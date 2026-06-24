花田藍衣@AKB48被指違規遭解約 控訴DH事務所逼剃頭謝罪

日本著名女團AKB48成員花田藍衣昨日（23日）被DH事務所宣布解約，成為該團成立21年以來首位被解約的成員。DB指21歲的花田藍衣私下多次與特定粉絲接觸，又長期以身體不適為由遲到及缺席活動，公司在無法與她商討協議下決定解約。但花田藍衣昨晚發布影片反擊事務所，在片中以平頭造型出現的她反控公司逼她剃頭謝罪。

花田藍衣詐病No show？

事緣昨日DH透過AKB48官網宣布與花田解約，指控她不但詐病缺勤，更多次與某位粉絲私下聯絡，並在事務所進行調查並試圖溝通協調時，拒絕與DH直接溝通並委託律師要求終止協商，最終導致雙方合約解除。花田在昨晚發布的短片中，承認曾與某位粉絲私下聯繫，並被拍到在路上牽手，但強調並未跟對方交往，只是自己在社交平台洩露了行蹤，導致粉絲們像捉迷藏般追蹤她，她有些得意忘形才做了出格行為。但公司收到她與粉絲牽手的照片，就向她嚴厲盤問是否跟粉絲拍拖，甚至問了很多關於性行為的問題，當花田對此全盤否認，公司卻並不相信，更向她提及前成員峯岸南，於2013年因被踢爆與男團GENERATIONS成員白濱亞嵐過夜，而自行剃頭謝罪一事，並暗示：「如果你還想繼續待在AKB48，就剃光頭展現你的誠意吧。」

DH事務所唔認數

花田指當時自己沒法立即作決定，加上身體不適，於是向公司請假3周休養，卻在休息期間被告知要她無限期暫停活動。花田為繼續留在AKB48，於是毅然剃了頭，但事後又覺得每逢有成員鬧出負面新聞，公司就逼人剃頭謝罪，這是不對的。因此她透過律師與公司溝通，將心情和訴求向公司傳達，但對方只是冷冷的回覆說「我們沒叫你剃光頭」。

花田藍衣照鏡崩潰

花田表示每天看到光頭都感到痛苦不已，公司卻完全沒有向她表達過關心，期間更發現一些雙方約定不能公開的秘密亦被洩漏出來，令她再也不能信任公司。於是她決定向粉絲說明所發生的事及親口道歉，並發文預告於昨晚直播，卻因而接到大堆人聯絡，警告她若公開剃頭的事就會被解約，甚至被追討賠償。連已畢業（結束團體活動）的前輩向井地美音也勸告她：「雖然公司做得太過分了，但你不需要成為犧牲品。」

花田藍衣扮慘？

然而花田最終決定公開事件，因不想再有人被這樣對待。DH則堅決否認曾叫花田剃頭謝罪，雙方各執一詞。但日本網民普遍認為公司當年因峯岸南事件備受批評，認為他們應該不敢要求成員這樣做；況且以前成員出事公司多數以提早「畢業」來處理，從未決絕到要解約，認為花田本身就有問題；亦有人認為她只是想藉剃頭博取公眾同情。