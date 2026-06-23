BOBMAN搏命先生丨Bob林盛斌宣佈開19站世界巡迴棟篤笑香港壓軸回歸 豁出去爆從未公開「電台血淚史」

林盛斌（Bob）的《BOBMAN搏命先生》世界巡迴棟篤笑在西九龍舉行記者會，宣布將舉行澳門、馬來西亞以及廣州三站，並預告世界各地演出，並將以香港作為19站演出的最後一站，獲旗下藝人王鎮泉、許蕙菁、鄧洢玲、劉晨芝，好友方力申等到場支持。

林盛斌Bob談巡演第三度開騷

Bob表示今次已是個人第三次舉辦巡迴棟篤笑，暫定19站，更有機會在美加新增場數，Bob表示上次成績理想，雖還未一票不留，但見到大家都開心，去年在紅館演出後，大家都問他甚麼時候再開，終於與拍檔構思再次巡演，問到想開比紅館大的場地？他笑言有場地已好好，又笑言今日宣布好消息，比拎獎更亢奮。

林盛斌Bob騷今次會以奮鬥史為題

不過Bob表示有壓力，因上次大家都喜歡，很想好好構思，令大家可以笑得同樣開心，「上次每完騷，都收到很多當晚觀眾的DM，所以都擔心今次會否有這個反應。」Bob表示今次會以奮鬥史為題，在電台時大家看不到的事，從未公開講過，「電視都有辛酸血淚，會分享將感受轉為動力，然後向前衝，都是正能量，不過家庭上辛酸沒有這麼多，每日都和太太博弈！」

林盛斌Bob堅持獨腳戲

Bob表示今次不會邀嘉賓，是獨腳戲，笑言每站都碌爆人情卡請嘉賓，希望不影響銷情。問連開19站要和太太博奕嗎？他笑言家人完全沒問題，之前忙拍劇見少了，反而親切了不少，現在可能有少少煩，希望我快點出Trip。