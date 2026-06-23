Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BOBMAN搏命先生丨Bob林盛斌宣佈開19站世界巡迴棟篤笑香港壓軸回歸 豁出去爆從未公開「電台血淚史」

影視圈
更新時間：17:15 2026-06-23 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-23 HKT

林盛斌（Bob）的《BOBMAN搏命先生》世界巡迴棟篤笑在西九龍舉行記者會，宣布將舉行澳門、馬來西亞以及廣州三站，並預告世界各地演出，並將以香港作為19站演出的最後一站，獲旗下藝人王鎮泉、許蕙菁、鄧洢玲、劉晨芝，好友方力申等到場支持。

林盛斌Bob談巡演第三度開騷

Bob表示今次已是個人第三次舉辦巡迴棟篤笑，暫定19站，更有機會在美加新增場數，Bob表示上次成績理想，雖還未一票不留，但見到大家都開心，去年在紅館演出後，大家都問他甚麼時候再開，終於與拍檔構思再次巡演，問到想開比紅館大的場地？他笑言有場地已好好，又笑言今日宣布好消息，比拎獎更亢奮。

林盛斌Bob騷今次會以奮鬥史為題

不過Bob表示有壓力，因上次大家都喜歡，很想好好構思，令大家可以笑得同樣開心，「上次每完騷，都收到很多當晚觀眾的DM，所以都擔心今次會否有這個反應。」Bob表示今次會以奮鬥史為題，在電台時大家看不到的事，從未公開講過，「電視都有辛酸血淚，會分享將感受轉為動力，然後向前衝，都是正能量，不過家庭上辛酸沒有這麼多，每日都和太太博弈！」

林盛斌Bob堅持獨腳戲

Bob表示今次不會邀嘉賓，是獨腳戲，笑言每站都碌爆人情卡請嘉賓，希望不影響銷情。問連開19站要和太太博奕嗎？他笑言家人完全沒問題，之前忙拍劇見少了，反而親切了不少，現在可能有少少煩，希望我快點出Trip。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
22小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
10小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
7小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
9小時前
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
南韓總統李在明下令徹查有女消防員被迫陪酒後跳樓身亡事件。法新社
南韓女消防員被迫陪酒後跳樓亡 總統李在明震怒下令徹查
即時國際
4小時前
百佳超級市場近年積極調整業務，今年內已有數間分店結業。黃大仙區友fb
百佳半年執5間！竹園商場分店6.29同街坊「講Bye Bye」 網民分析結業兩大原因！
社會
5小時前
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
飲食
6小時前
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
時事熱話
7小時前