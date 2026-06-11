陳秋霞為恩師罕回港曝光驚人狀態  養尊處優多年仍飄少女味  曾戀鍾鎮濤後嫁富商患乳癌

現年68歲的前「玉女歌手」陳秋霞，自1981年嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」拿督鍾廷森後，便淡出娛樂圈移居當地，鮮有在香港公開露面。近日，她為了恩師馮添枝（Ricky Fung）的80歲大壽，專程回港一日參加晚宴，並與一眾老朋友歡聚，最新狀態隨之曝光，引來不少網民讚嘆。

陳秋霞養尊處優狀態絕佳

從照片可見，雖然已年近70歲，但陳秋霞多年來養尊處優，狀態依然維持在巔峰。她留著一頭時尚的銀白色短髮，身穿粉色長外套，顯得優雅又貴氣。在無濾鏡的鏡頭下，她面色紅潤，臉上幾乎沒有明顯的皺紋，氣色極佳，對著鏡頭展露親切燦爛的笑容，仍然流露著陣陣少女味，風采不減當年。

相關閱讀：70年代二大玉女罕同框各有各美艷 小生舊愛曾發現體內藏惡性腫瘤身體一變化覺驚嚇

陳秋霞匆匆來港一晚

陳秋霞事後亦於社交媒體分享回港的喜悅，表示此行是「匆匆來港一晚，只為參加恩師馮添枝Ricky Fung 80大壽晚宴」。她在宴會上不但與雷安娜、彭健新等多年未見的老友聚舊，更一時技癢上台獻唱，讓她非常開心。她笑言看到雷安娜保養得宜，自己也要多加學習。

陳秋霞曾獲金馬獎影后

陳秋霞是1970年代影視歌三棲的玉女紅星，1976年憑著電影《秋霞》一舉奪得第14屆金馬獎最佳女主角，創下當時影齡最短的影后紀錄。當年她更與戲中男主角鍾鎮濤戲假情真，譜出戀曲，被譽為圈中的「金童玉女」，可惜戀情最終因聚少離多而結束。

陳秋霞曾患乳癌

1981年，正值事業高峰的陳秋霞急流勇退，嫁入豪門，專心相夫教女。然而，她在2016年曾不幸罹患乳腺癌第二期，幸好她以樂觀積極的態度面對，在香港接受治療後成功戰勝癌魔。如今已榮升外婆的她，閒時弄孫為樂，雖然經歷過人生的高低起伏，但她依然保持著優雅從容的姿態，活出精彩的第二人生。

相關閱讀：陳秋霞68歲生日滿頭銀髮近照曝光！曾戀天王甩拖後嫁入豪門 近年抗癌成功弄孫為樂