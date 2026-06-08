楊秀惠自揭壓力爆煲一度患暴食症 為減肥用極端方法致情緒崩潰想放棄人生

前華姐楊秀惠（Vivien）淡出幕前後轉型從商，返回家鄉馬來西亞發展美容事業，做得有聲有色。楊秀惠自開設小紅書後，不時拍片分享生活點滴、人生觀，近日還真情剖白，自揭曾因壓力過大，一度失控暴飲暴食，又試過依賴藥物減肥，導致身心靈出事。

楊秀惠試過人生失控

楊秀惠近日在小紅書分享影片表示：「曾經有一段時間的我，體重失控、情緒失控，覺得人生都好像失控。直到有一刻我想通，沒人會為我的人生負責，只有我自己。從那天開始，我開始學會對自己好一點，不單只是為了變好看，更是因為我覺得自己值得。身材可以管理，心態更加要管理。」

相關閱讀：楊秀惠開箱限量利是封晒驚人財力 意外洩「億元豪宅秘景」 奢華生活全公開巨型桃花陣搶Fo

楊秀惠食減肥藥致情緒失控

楊秀惠在影片中提到「四腳桌子」的理論，她指人生就像一張四腳枱，「家庭、健康、事業、自己」缺一不可，否則人生就會倒塌。楊秀惠回憶起初來香港發展時，因為邊沒有家人和朋友陪伴，加上人生路不熟，廣東話也不流利，無助感令她感到非常害怕。

楊秀惠面對各種無形的壓力，當時因年紀輕，找不到正確的宣洩出口，最終陷入類似「暴食症」的深淵。楊秀惠坦言當時不是因為肚子餓，卻靠不斷進食為自己減壓：「食嘢係我唯一覺得可以控制得到，又可以暫時帶俾我快樂同減壓嘅方法。」

楊秀惠跌入人生谷底

當時楊秀惠開始拍劇處於搏殺期，作為女藝人必須嚴格管理外形，在暴飲暴食導致體重失控，卻又急需保持纖瘦身型的情況下，楊秀惠選擇服用西藥減肥的極端捷徑。只是楊秀惠因為減肥藥出現嚴重的副作用。

楊秀惠憶述當時的情緒和健康狀況都變得極差，形容自己陷入「無助到極點」的狀態。因為體重失控、情緒失控，令楊秀惠覺得整個人生都好像失控，甚至有一刻覺得自己已經「放棄了人生」。幸而楊秀惠靠寫日記，度過黑暗時期。

相關閱讀：前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk