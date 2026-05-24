Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「東張女神」阮嘉敏拍內地短劇爆紅  被指水漲船高收入暴升  爆頂級薪酬6日賺近50萬

影視圈
更新時間：21:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：21:00 2026-05-24 HKT

現年34歲、曾被網民封為「東張女神」的阮嘉敏（Mandy），近期事業發展迎來全新突破。除了早前高調宣布將強勢參戰人氣真人騷《女神配對計畫2》尋找真命天子外，她更食正神州大地的影視新熱潮，隻身北上擔正演出網絡微短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》。該劇上架後勢如破竹，累積瀏覽量極速衝破三千萬大關，成績斐然，更為Mandy成功開闢了一條全新的生財之道，被傳名利雙收。

阮嘉敏謙稱自己未達頂流級

著這套話題之作熱度狂飆，外界紛紛揣測阮嘉敏的商演身價亦隨之十級跳，甚至有指她此行已令荷包極度腫脹，財源滾滾來。不過，面對種種「發大財」的傳聞，Mandy卻表現得相當腳踏實地，並急急為這場美麗的誤會解畫。她坦言自己在龐大的內地網絡劇生態圈中資歷尚淺，形容自己目前僅處於起步階段的「BB級」，與那些呼風喚雨的「頂流」或「爆款」神級花旦，仍有一段遙遠的距離。

相關閱讀：林正峰拍內地短劇向日薪5萬進發  阮嘉敏日拍廿粒鐘搵命搏  頂級短劇明星年薪破3千萬

阮嘉敏：爆款女主角6日賺近50萬

縱使自認尚未躋身金字塔頂端，但阮嘉敏亦毫不吝嗇地對外揭露了這股影視新浪潮的驚人財富密碼。她大爆那些站穩陣腳的「爆款劇女主角」，其吸金能力絕對令人咋舌。這批搶手貨的酬勞通常以日薪結算，每日進帳可高達八至九萬元人民幣；更令人羨慕的是，她們享有極度優厚的工時保障，例如明文規定每日開工僅限八小時。換言之，若以一部需時六天拍攝的作品計算，短短四十八小時的總工作量，便能輕鬆將四十八萬人民幣的天價酬金袋袋平安。

阮嘉敏感激有機會拍短劇

回顧這次勇闖西安的演藝奇幻之旅，阮嘉敏直言起初完全沒有把金錢回報放在首位。她笑指當初接到拍攝邀約時，心態猶如去體驗人生，即使只有微薄的補貼，甚至需要自掏腰包倒貼，她也甘之如飴去爭取這個演出機會。如今眼見這類節奏明快的短暫劇集在香港同樣掀起追劇熱潮，受歡迎程度遠超預期，Mandy感到無比雀躍，更將這次寶貴的實戰經驗視為達成人生清單的重要里程碑。

阮嘉敏一日開工至少16小時

然而，爆紅背後往往有著鮮為人知的辛酸。Mandy的上位之路絕非平步青雲，她曾透露拍攝過程其實極度耗損體力，曾試過要在短短六晝夜內狂踩七十二集，日均捱更抵夜開工長達十六至二十小時，過程猶如挑戰人體極限，讓她不禁感嘆以往在娘家電視台拍劇的日子，相比之下實在是相當幸福。

相關閱讀：前「東張女神」再晒性感婚照嫌不完美期待有下次 曾傳網聊音樂才子譜「父女戀」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
迪卡儂新出$299防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
迪卡儂新出$299防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
時尚購物
10小時前
吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人
吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人
影視圈
8小時前
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
影視圈
10小時前
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
影視圈
2小時前
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
陪伴幾代港人成長！91歲阿濃感嘆人生倒數「剩4位數」 親撰「晚年感言」惹共鳴 網民神回覆超暖心｜Juicy叮
陪伴幾代港人成長！91歲阿濃感嘆人生倒數「剩4位數」 親撰「晚年感言」惹共鳴 網民神回覆超暖心｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
飲食
2026-05-23 19:14 HKT
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
中證監嚴查跨境炒股範圍大 專家提醒不只3券商 內地股民持倉或達2萬億 違規需2年退場
中證監嚴查跨境炒股範圍大 專家提醒不只3券商 內地股民持倉或達2萬億 違規需2年退場
股市
8小時前
神舟二十三號︱港產太空人升空 荃灣何傳耀中學：「為校友黎家盈喝采！」
教育新聞
8小時前