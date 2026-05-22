霍汶希效力英皇33年榮升CEO 感激楊受成博士委以重任 誓帶團隊衝出亞洲舞台

英皇娛樂喜迎新里程！ 英皇娛樂今日（5月22日）宣佈行政總裁張雅麗欲回歸家庭決定辭任並於5月30日正式生效。效力英皇超過33年的霍汶希（Mani）擢升為英皇娛樂行政總裁，與同時獲委任為營運總監的陳志昂先生（Raymond）一同負責英皇娛樂整體營運，並帶領集團再創高峰。英皇娛樂由衷感謝張雅麗三年以來為集團帶來的貢獻，集團祝願她家庭和樂，並致以最誠摯的祝福。

霍汶希過往一手捧紅無數天王天后

霍汶希過往一手捧紅無數天王天后，對於今次獲老闆楊受成博士委以重任，霍汶希深感榮幸兼衷心感謝老闆及集團多年的信任：「轉眼33年，與英皇娛樂一步一腳印，一同在風雨中成長。對我而言，英皇娛樂早已不是一份事業，而是我傾注了超過半生心血、視如生命的家。」霍汶希更承諾未來定必不負眾望：「我一定會與我最珍視的藝人及團隊攜手並肩，讓品牌發展再創高峰，衝出亞洲舞台！」

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霍汶希加入英皇娛樂超過33年

霍汶希加入英皇娛樂超過33年，是集團重要開山功臣。霍汶希對文化產業行業洞悉精深，兼備專業化藝人管理及系統化專案管理經驗；與旗下眾藝人感情深厚，凝聚力卓著，定必帶領公司上下一心，團結一致。過往15年，霍汶希全力開拓內地市場，經多年深耕經營，成功讓集團成為內地享負盛名的娛樂品牌。近這兩三年，霍汶希更再下一城，帶領集團發展大中華地區，使集團在亞太區成為家傳戶曉的名字。霍汶希除了繼續扎根華語文化產業發展，更將帶領英皇娛樂致力拓展品牌影響力，衝出亞洲舞台。

陳志昂升任英皇娛樂營運總監

英皇娛樂同時委任於集團工作超過十年的陳志昂（Raymond） 升任英皇娛樂營運總監。陳志昂專注負責公司及藝人的音樂製作、宣傳統籌、市場策劃；履新後，將主導集團業務發展等多方面的戰略佈局。陳志昂在娛樂及唱片工作超過33年的豐富經驗，亦是本屆「香港音像版權有限公司」（PPSEAL）主席，備受業內推崇。 英皇娛樂深信，在行政總裁霍汶希女士與營運總監陳志昂先生的並肩帶領下，集團定能上下一心、乘風破浪，續寫華語娛樂界的傳奇新篇章！

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