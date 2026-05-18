愛回家停播丨李芷晴搵出路「轉行」做藝術老師 自爆真人騷被批評曾失落不快

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》宣布停播在即，李芷晴（Stephanie）雖然依依不捨，日前出席活動時，望為學生提供多元的創作機會：「我第一次教授特殊學校嘅學生，所以事前都要做足功課，盡量了解多啲學生嘅程度同埋需要，好開心校長畀我事前去觀課，發現學生嘅創造力以及能力非常之高！其實小朋友有陣時難免會發一啲小脾氣 ，但係佢哋都好易𠱁，好容易可以轉換到情緒，反而教學嘅時候可以感受到佢哋可愛嘅地方 。」

李芷晴指演員與老師各有難處與快樂

雖然劇集停播在即，Stephanie忙於劇集拍攝工作，亦籌備緊嚟緊教班嘅教材：「最近都依然係忙緊《愛回家》嘅拍攝啦，亦都籌備緊嚟緊教班嘅教材！我覺得兩份工作真係好唔同，做演員可能除咗要熟讀劇本、磨練演技同埋臨場嘅應變，仲可能需要接受大眾嘅評價。而老師就要好好照顧學生，準備好教材，而且一樣會有好多唔同嘅突發狀況，所以我覺得係各有各嘅難處，但係亦都會各有各開心嘅地方 。」

李芷晴回應真人騷被批評

貴為女神的Stephanie「華麗轉身」做老師，勢必深受「爸爸」歡迎親身接送返學：「咁又唔會嘅，不過以前教畫嘅時候我嘅衣著打扮都會盡量樸素啲、斯文啲，符合返一個教師嘅感覺，最重要係受學生嘅歡迎，以前啲學生見到我都好開心，會好鍾意同我上堂。」早前參加《女神配對計劃》而被網民批評，Stephanie表示都曾為評論感到不快：「其實我自己本身都唔係咁硬淨 ，我覺得係訓練出嚟嘅，特別係經歷過之前嘅真人show，都有試過因為大家嘅評論而唔開心，但係而家就會分析大家嘅意見，到底係理性嘅建議定係純粹想宣洩一啲自己嘅情緒，如果理性嘅建議我都一樣會好虛心咁接納，但係如果對方純粹想宣洩情緒，咁我都盡量唔會俾佢影響到。總有人鍾意自己、討厭自己，所以都唔可以太執着。」

李芷晴想邀焦浩軒做義工

呢次李芷晴做義工教藝術，佢就話想邀請最強CP焦浩軒幫忙，但未知對方檔期安排：「帶埋焦仔去做義工都好喎，等我安排下先呢個係一個good idea，等我問下佢有冇興趣同時間一齊去先。我都希望自己嘅另一半係有愛心同埋耐性會高啲，如果大家一樣都咁有愛心，咁可能會有更加多嘅共同話題，最緊要係大家嘅價值觀都吻合。」