港姐冠軍林鈺洧轉行做地盤？晒建造業牌照挑戰港版羅拉 曾與富商傳緋聞從蝸居遷入豪宅

前TVB小生林俊賢的2022年港姐冠軍女兒林鈺洧（Denice），當選後工作量不多，不過「星二代」的身份令她備受關注。林鈺洧在2024年加入處境劇《愛．回家之開心速遞》並飾演接龍「初戀Cafe」侍應羅網，劇中她放下靚女形象，神還原「港版羅拉」的造型，但原來在現實生活中，林鈺洧的身份可媲美「港版羅拉」。

林鈺洧被讚非一般港姐冠軍

林鈺洧日前在IG貼上多張搬運look的造型相並說：「在劇集裡做羅拉，現實中⋯⋯我都係羅拉，同角色最似嘅地方？我哋都揸住同一個建造業牌照。戲內戲外，一樣咁鍾意落手落腳，其實我好大力，6月20號牌照到期了，應唔應該renew呢？」不少網民留言表示驚訝並讚：「非一般港姐冠軍。」

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林鈺洧私生活比事業更為精彩

林鈺洧入行多年私生活比事業更為精彩，除了與林俊賢的父女關係外，林鈺洧參選前曾ViuTV星座節目《對號入座》中，自爆曾有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意：「佢唔止靚仔，高大，喺床上有好多招式同持久，如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」事件不單引起網民關注，林鈺洧更被封為新一代「性女」，其後林鈺洧又參加1真人騷節目《鬼同妳上位》中，挑戰各種大膽的探靈任務。今次林鈺洧揸住俗稱「平安咭」的建造業安全證明書，相信是在2023年，林鈺洧在《不可能任務》第2季第三輪「建築工程實習體驗」上，與徐榮、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）與及梁允瑜（Chloe）接受一系列的建造培訓課程由理論到實踐，包括學習釘板、紮鐵、落石屎等，最終他們合力搭建一條可供小型貨車駛過，當時林鈺洧的表現令人刮目相看，完全沒有港姐冠軍的嬌氣。

林鈺洧傳與馬清揚關係密切

林鈺洧在2024年亦曾傳出與大生銀行創辦人馬錦燦幼子、業餘賽車手馬清揚關係密切，有傳頻出入男方位於山頂豪宅，馬清揚曾公開讚女方「好純品」，認為目前是單身，與林鈺洧來往實屬正常。不過林鈺洧否認戀情，強調二人只屬普通朋友：「我和好多朋友都會單獨食飯。（覺得馬生追求你？）不覺得。（覺得被捲入他離婚風波？）我平常不會搜尋朋友的新聞，但留意到故事才留意，交朋友我不會起對方底。」爸爸林俊賢亦說：「我評估唔到介意嘅程度，如果單從數字嚟講就一定介意，除非嗰個人體力上面仲係好後生，仲Fit過年青人就可以另作評估。不過作為我同佢有血緣關係，希望佢可以好好處理，都係嗰句撇除所有嘢都係最緊要佢開心快樂健康！唔好搞出大頭佛，我已經提醒咗佢！」

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