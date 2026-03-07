Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉泓聲嫌餐廳困身已結業平手離場 太太陳樂榣首飾店籌備再開分店 2歲半的囡囡順利入讀學前班

影視圈
更新時間：22:45 2026-03-07 HKT
發佈時間：22:45 2026-03-07 HKT

前女團Freeze成員陳樂榣（Ally）昨日（7日）與前天堂鳥成員老公葉泓聲（Gordon），以嘉賓身份現身好友楊梓菁於大坑的健康療癒工作室撐埸。Gordon表示農曆新年一家五口，以及一眾親友一行十多人到內地旅行放煙花，他笑言：「原本想飛遠啲，但新年機票比較貴，十多人的費用就……哈哈哈！所以就在內地玩了七日，去了中山、珠海同汕尾。」

葉泓聲專注演藝事業

提到Gordon在大坑開設的餐廳，他直言飲食生意比較困身，與拍檔商量後去年12月已結業，冇賺又冇蝕平手離場，他表示想專注其演藝事業。身旁的太太Ally說：「當我老公越來越多job嘅時候，我就冇辦法再咁多時間幫佢睇舖。」在香港及九龍都有首飾店的Ally表示正籌備再開分店，並透露將踩入新界地區，現正物色適合舖位。問到現年兩歲半的小女兒入學問題，Gordon表示女兒現正入讀自己小學校長在九龍城開辦的國際學校就讀學前班：「其實都考咗幾間幼稚園，我有同校長傾過，他叫我不用擔心，日後升小學都不用擔心。」提到細仔都會隨家姐一起升讀，Gordon笑言自己要努力搵錢。

