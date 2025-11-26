蔡楓華年底連開兩場騷 獲樂迷熱烈支持 猶如打了強心針

紅遍80年代的蔡楓華（Ken），將於12月19及20日一連兩晚，假座荃灣大會堂演奏廳舉行「蔡楓華深愛真情演唱會」，門票現已公開發售。Ken早前接受文雋的網上節目訪問，他在一連三集訪問中笑談過往，態度正面，網民紛紛留言打氣鼓勵，Ken表示：「我將會全情投入工作，並會製作一首新歌，現正在物色合適的音樂人做監製。」但為何能作曲填詞的他不自己一手包辦？Ken說：「任何行業也要與時並進，我希望能接觸多一些新一代的音樂人，做一些大家喜歡的音樂出來。」

闊別美加超過10多年

Ken續說正積極預備12月19及20日在荃灣大會堂的演唱會，樂迷反應也非常熱烈，猶如為他打了一口強心針，他記得每一次在台上演出，一眾歌迷一定會高聲和他大合唱，場面非常感動，「最高興的是雖然我闊別美加超過10多年，但很多樂迷也希望我能再到當地獻唱，現巳落實明年進行美國巡迴演出，暫定三場。我也會再次入表申請紅館檔期，已經忘記了申請了多少次，希望能爭取在紅館演出，以報答樂迷一直的支持。」