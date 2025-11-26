羅志祥瘋傳與「經理人生子」？親子鑑定報告曝光 小豬承諾照顧小朋友一輩子

台灣跳舞天王羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，書中提到與合作近30年的經理人小霜，兩人的關係早已像是家人一般，未婚的小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，羅志祥公開稱自己是混血寶寶的契爺，又承諾照顧他們一世，結果被謠傳羅志祥是生父。

羅志祥經理人小霜公開親子鑑定報告

經理人小霜今日（26日）公開親子鑑定報告，證實兩名混血兒女與羅志祥並無血緣關係：「雖然他們沒有血緣關係，小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑，謠言止於智者證明給你們看。」

羅志祥工作室曾為事件發聲明

羅志祥工作室早前已經為事件發聲明：「近日網路上大量關於羅志祥先生婚姻和子女狀況等不實信息，該等信息經被大量點擊、瀏覽、擴散及發酵，導致對社會公眾有嚴重誤導，以及相關非公眾人物及未成年人遭受無端猜測，影響十分惡劣，為此，將透過合法途徑捍衛自身權益，對一切侵權及違法行為追責到底，絕不姑息。」經理人小霜今日主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，檢驗結果出爐，證明多組基因座「不符」、親子關係機率（PP）為0％，並標註「可以排除親子關係」。

羅志祥把這兩個孩子視如已出

小霜同時大方貼上一對孩與羅志祥母子合照，對於外界傳言，羅志祥曾直言：「我不在乎他們怎麼說，我已經把這兩個孩子當自己的小孩看待。」小豬更表示當小霜及兩個小朋友係一家人，佢甚至希望孩子能冠上自己姓氏。羅志祥也曾在書中分享與乾兒女的日常片段，透露孩子堅定對同學說「爹爹就是爸爸」、甚至在玩耍時突然脫口1句「爹爹，我愛你」，都讓他在忙碌與低潮後再次感受到生命最純粹的幸福，直說：「他們是上天給我的禮物。」羅志祥更承諾，無論孩子是否跟他姓，他會照顧與自己情同姊弟的小霜，與及一對小朋友一輩子。

