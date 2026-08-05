港澳IELTS轉電腦化考試 英國文化協會尖沙咀新試場啟用

港澳地區的雅思考試(IELTS)將全面改為電腦化模式，英國文化協會為滿足考生需求，在尖沙咀麼地道建泉大廈開設全新試場，今月已正式啟用。中心樓高兩層，整合考試與英語教學服務，設有四間專業課室，提供成人及中小學英語課程，導師可採用多元教學方式，打造學習與應考一體化空間，為考生帶來更便利的服務體驗。

中心設有四間專業課室。英國文化協會網站截圖

英國文化協會宣布在尖沙咀麼地道建泉大廈開設新的教學中心。英國文化協會網站截圖

英國文化協會宣布在尖沙咀麼地道建泉大廈開設新的教學中心，目前屬下考試場地已覆蓋港島、九龍東及尖沙咀，除了尖沙咀，亦在金鐘、荃灣及黃埔設有英語教學中心，以便利考生。

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隨著港澳地區全面取消紙本雅思考試，改為電腦考試模式，推出「IELTS電腦模式考試—紙本寫作」彈性模式。考生可自由選擇應考形式，當中聆聽、閱讀及會話部分以電腦作答，寫作部分則可保留手寫，讓考生按照個人習慣。同時，香港在兩年前引入的「IELTS單項重考」服務持續生效。針對首次應考未達目標分數的考生，無需重新參與全套考試，可單獨重考聆聽、閱讀、寫作、會話任意單一科目，服務可節省考生重考時間與費用成本及應考壓力。

英國文化協會香港區市場總監安翠雅（Andrea Hales）表示，尖沙咀新考試場地的啟用回應市場需求。上年全港澳地區共有超過6萬人次參加 IELTS 考試，足證 IELTS 作為區內最具公信力及最廣受認可英語能力測試的領先地位，未來將繼續透過擴展考試服務網絡，為考生提供更靈活及高效的應考安排。

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