呂大樂加盟方大任社科院教授　梁鏡威出任副校長主理學術及質素保證

聖方濟各大學公布，委任知名社會學者呂大樂為社會科學院教授，任命8月3日正式生效；同時聘任前學術及職業資歷評審局首席評審事務主任梁鏡威，出任副校長（學術及質素保證），校方形容兩項任命，有助大學穩步推動學術發展。

呂大樂與方大校長張仁良曾共事長達十年。方大提供

呂大樂曾任教育大學任職副校長（研究與發展），與方大校長張仁良曾共事長達十年。呂大樂持有英國牛津大學哲學碩士及博士學位，先後出任香港大學及中文大學社會科學院副院長；研究範疇涵蓋階級、經濟社會學、城市發展及香港社會議題，他長年參與公共事務，在2018年獲特區政府委任為非官守太平紳士。方大指呂大樂的加盟將有助提升方大在社會科學及公共政策等領域的教研實力。

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梁鏡威曾任評審局首席評審事務，今月15 日正式出任方大副校長（學術及質素保證）。方大提供

梁鏡威曾任評審局首席評審事務，今月15 日正式出任方大副校長（學術及質素保證）。他具備多所專上院校高層管理經驗，歷任東華學院副校長（行政及發展）、樹仁大學行政副校長、協理學術副校長（策略發展）以及藝術學院院長，未來將會領導方大的學術管治。

校長張仁良歡迎兩名新成員履新，指兩人均在院校管治及社會科學領域成就卓越，「他們的加盟將進一步為大學注入新動力，配合方大作為應用科學大學的長遠發展。」

本報記者

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