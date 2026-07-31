培道小學校長︰《私校名冊》對家長有參考價值

為促進私校營運自律，屬自願性質的《私立學校名冊》日前出爐。已加入《名冊》的香港培道小學校長陳敏儀指，當局提出建立《名冊》初期，不少私校不太清楚相關要求，但當局持續溝通下漸解開疑惑，最終趕及申請。她相信《名冊》對家長有一定的參考價值，但具體影響仍需要時間觀察，重點是要先做好自己。

當局樂意溝通解開疑惑

陳敏儀在專訪坦言，學校最初對於是否加入《名冊》也有很多考慮，「因為單看文字未必能完全理解當局的要求，或日後如何運作」，她曾與其他私校校長了解如何理解當局規定，並再與當局確定正確與否。

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她舉例稱，當局要求學校「增加對持份者的透明度」成為私校焦點之一，「現在我們都已經是很透明了，要再『透明』時到底是有何要求？」她形容當局樂意溝通，校方將資訊匯報校董會，經商議後，趕及在截止前遞表，「花最多時間是了解局方的期望和要求為何」。

目前全港共17間申請學校未獲列入名冊，另有49校暫未申請，陳敏儀估計相關學校仍須待校董會決定。對於《名冊》作用，陳敏儀認為對家長有一定參考價值，但仍需時審視能否吸引更多家長報讀。面對學齡人口下降，她承認學界難免憂慮，但認為重點就是做好學校的本分，為學生提供全面發展的空間，「如果是以教學質素作指標，學校就會有客觀的指標，審視有甚麼可以再提升」。

教育局回覆查詢稱，共108間私校申請加入名冊，包括40間國際學校、49間私立小學、18間私立中學，以及一間正註冊的擬辦學校，合共91校獲納入《名冊》，而未列入《名冊》的學校情況各有不同。至於17間未獲列名冊的學校類型，當局未有正面回應，指《名冊》採取持續運作，適時更新，會與尚未加入《名冊》的學校保持溝通，配合日後的表列安排。

記者 歐文瀚

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