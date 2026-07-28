城大學者研心肝DNA藥物 冀「一次治療，終生治癒」

政府先後推出3輪「產學研1+計劃」，資助大學科研成果轉化及商品化。城市大學生物醫學科學系教授鄭宗立牽頭的科企，獲資助項目開發針對罕見肝臟遺傳疾病與心血管疾病的DNA藥物，期望為患者提供「一次治療，終生治癒」的效果。團隊指本港科研氣氛日益濃厚，但要全面發展，仍有漫長的道路要走。

擬赴美開展臨床實驗

「引正基因」聯合創辦人兼董事長鄭宗立，本身是城大生物醫學科學系教授，去年獲「產學研1+計劃」資助研發兩款候選藥物「PL-100」與「PL-200」，分別針對罕見肝臟遺傳疾病及心血管疾病，正準備申請赴美開展臨床實驗。他指醫學界對DNA突變而生的大量疾病束手無策，遂共同創辦科企研發DNA編輯技術，結合自主研發的專利平台，利用創新研發的脂質顆粒將藥物運送至目標細胞，為患者進行體細胞變異的「DNA手術」，讓患者只需接受一次治療，便可達到「終生治癒」的效果，「有手術可做總勝過長期依賴藥物治療」。

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現時「引正基因」在本港、北京及波士頓均設辦公室與實驗室，正研發3個核心項目，涵蓋眼科、肝臟及心血管等疾病。其中，針對因角膜營養不良引致遺傳性眼疾的項目「GEB-101」，將自創的蛋白載體（PDV）精準送達病灶。業務發展經理岑卓盈亦透露，藥物已在去年完成臨床試驗首例患者給藥，初步結果呈良好安全性與耐受性，並先後獲美國食品藥物管理局、中國國家藥品監督管理局的批准，將分別進行臨床試驗。

科研仍有漫長道路要走

談到本港科研環境，鄭宗立坦言本港以往鮮有生物醫療公司，但現時氣氛日漸濃厚，在臨床實驗上亦逐漸走到「前列」；岑卓盈指，近年政府設立不同撥款資助、改革針對藥物的監管制度等，但未來仍有漫長的道路，譬如設立有潔淨度級別的實驗室，她亦指參與公司越多，競爭將更見激烈，必須持續創新。鄭宗立期望公司研發的成果能真正幫助患者，開發具療效的藥物。

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實習記者 張駿宏

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