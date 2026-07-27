嶺大研究全球暖化 海螺難抵極端高溫環境

全球暖化及極端天氣影響，即使耐熱能力高的動物亦無法適應。嶺南大學聯同國際團隊研究，以耐熱能力高的熱帶海螺進行實測，發現牠們無法隨環境持續升溫而提升自身的「耐熱能力」。團隊指出，全球暖化帶來的威脅已不再遙遠，呼籲社會各界在氣候變化議題上採取「更有力的行動」。

是次研究由嶺大科學教研部、香港大學、紐約州立大學水牛城分校、新加坡國立大學組成，以了解熱帶海螺「蜑螺」長期在熱帶岩岸的暴曬下，如何應對極端溫度。團隊分別在香港及新加坡的6個岩岸地，設置溫度記錄器，並在一個月內持續監測岩石表面的溫度，共採集126隻體型相若的成年海螺，並以「編程水缸」模擬石灘退潮時溫度上升的真實情況。研究人員亦利用紅外線光電感測器，實時監測海螺的心跳頻率及體溫的變化，從中預測牠們的耐熱能力及代謝表現，相關學術成果已在國際知名學術期刊《生物學通報》刊登。

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結果顯示，海螺的心跳頻率會隨體溫上升而加快，但當體溫達至約40至45度時，頻率便會由高峰開始驟降。團隊估計，這可能是生物長期處於極端高溫環境下，透過降低心跳頻率及代謝水平以減少能量消耗的結果。測試亦揭示，一旦海螺體溫上升至約47.7至51.4度，便會失去心跳，正常生理功能亦會停止。團隊指出，這反映牠們的耐熱能力並不能隨環境溫度上升而「無限提升」。

團隊亦指出，雖然香港的岩石溫度較新加坡低，而新加坡族群整體的「耐熱能力」亦較香港高，但在炎熱環境下，其耐熱能力並沒有進一步提升，反映部分生物已接近耐熱上限。若未來出現更極端的溫度，其死亡風險或會增加。

論文第一作者、嶺南大學科學教研部助理教授許天欣表示，海螺一般會在退潮時避開暴曬區域，但隨著極端天氣加劇，牠們在岩石表面刮食微藻和生物薄膜的時間被迫縮短，不但要消耗更多能量維持生理功能，亦因覓食受限而減少能量攝取，形成「消耗增加、補充減少」的惡性循環，令其生存壓力和風險上升。 他直言，面對不再遙遠的氣候挑戰，社會不應假設可以無限期適應，反之應採取「更有力的行動」。

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本報記者

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