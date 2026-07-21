JUPAS改選2026︱終極改選截止 都大首三志願報讀增3成 嶺大商業分析與創新77人爭一位

今年度大學聯招「終極改選」日前截止，各大學公布課程最新報名情況。因應今年聯招報名人數增加，不少課程競爭激烈，都會大學首三志願宗數錄得3成升幅，護理學及心理學課程更分別有2200及1830人填入首三志願，成為最多人報讀的課程。至於部分本來已競爭激烈的學科，競爭進一步加劇，嶺南大學商業分析與創新工商管理課程，逾530人爭逐7個學位，成為競爭最激烈課程。

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聯招終極改選後競爭激烈學科（部分） 大學 課程名稱 學額 競爭情況 嶺大 工商管理（榮譽）學士──商業分析與創新 7個 77人爭一位 城大 工學士（創新與企業工程） 16個 66人爭一位 城大 工學士（智能製造工程學） 24個 65人爭一位 嶺大 社會科學（榮譽）學士──健康及社會服務管理 8個 54人爭一位 教大 個人理財榮譽文學士 10個 42人爭一位

資料來源：各間大學

今年大學聯招有45273名學生報名，中學文憑試上周三放榜後，27044人在指定時段修改課程選擇，結果下月5日公布。8間資助大學連同都大，昨公布最受歡迎及競爭激烈的課程，當中都大有3個課程吸引逾千人報名，「護理學榮譽學士（普通科）」更有2196人填入首三志願，為各大學之冠；「心理學榮譽社會科學學士」及「社會科學榮譽學士」分別有1834及1238人列入首三志願，在各大學課程報名人數排第2及第6位。

各校10課程逾千人申請

除都大上述3個課程外，各大學另有7個課程有逾千人報名，包括1570人爭24個學額的城大「工學士（智能製造工程學）」、1418人爭335個學額的中文大學「理學」，以及1310人爭197個學額的浸會大學「工商管理學士（榮譽）」。至於一眾尖子慕名入讀的香港大學「內外全科醫學士」有近550人報名，為該校第三受歡迎的課程。科技大學理學A、B組，分別有864及802人報名，競逐合共402個學額。

今屆聯招學生人數增加5%，學位競爭更趨激烈。嶺大「工商管理（榮譽）學士——商業分析與創新」只有7個學位，但有多達537人填入首三志願，較首輪改選時多逾320人，平均77人爭一位。

在首輪改選後競爭最激烈的嶺大「社會科學（榮譽）學士——健康及社會服務管理」競爭有所加劇，首輪改選後原本49人爭一位，變成54人爭一位。至於城大其中兩個工學士課程「創新與企業工程」及「智能製造工程學」，亦分別有1052及1570人報名，平均每個學位有66及65人競逐。

林群聲：人數再創新高

都大表示，有32886人申請入讀該校課程，按年顯著上升16%；當中選擇填入首三志願的最新申請數目達23237宗，較去年大增3成。校長林群聲指，本年度首三志願申請人數連續第五年錄得增長，並再創新高，反映該校作為本港首間應用科學大學，辦學理念受學生、老師及家長的信賴與肯定。

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記者 高俊謙