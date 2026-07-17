Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔英藝幼稚園8月停辦 教育局證實接校方通報

教育新聞
更新時間：08:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-17 HKT

創校26年的大埔英藝幼稚園，近日突出傳出停辦消息。教育局證實已接獲校方通報在今學年結束後停辦，已責成校方妥善處理已取錄學生的相關事宜，並向受影響家長提供適切協助。有網上帖文指，相信是業主不願續租有關，有幼兒班家長指校方安排轉校到沙田分校，並提供學費津貼，大致滿意安排。

區內有足夠學額供選擇

教育局昨證實，已收到大埔的英藝幼稚園通報，知悉校方經考慮運作情況後，決定在25/26學年結束後停辦，現正向持份者交代詳情及提供協助，包括安排學生轉讀其他英藝分校；已責成校方妥善處理已取錄入讀新學年學生的相關事宜，包括退還已繳交費用、移除收生宣傳刊物，並向受影響家長提供適切協助。當局指，現時大埔區內的幼稚園有足夠學額供家長選擇，會向學校及家長提供適切支援，包括提供區內幼稚園學位空缺資訊，並繼續與學校保持聯繫及提供協助。

延伸閱讀︰教育局公布最新學生人數統計 小一人數跌穿5萬 幼稚園生按年跌約9.7%

有家長稱獲轉讀沙田校

大埔的英藝幼稚園在2000年創校，是區內知名的幼稚園之一。日前網上帖文傳出該校突然停辦的消息，有學前班（N班）家長留言稱仍未收到校方通知，並稱原先打算購買校服；有幼兒班（K1）家長則已獲校長告知後續安排，子女將轉校至沙田分校，校方亦提供學費津貼，形容「多數家長都滿意」。有人則指校方應早已知悉業主不願續租，惟至學期末始公布，令家長難以安排轉校插班，形容「想搵學校都煩」。

本報曾致電學校查詢，學校職員曾稱校長謝綺媚將作回應，惟截稿前未獲回覆。

據當局資料顯示，25/26學年截至5月底，累計27間幼稚園停辦，創下5年來的新高，惟同時僅3校新註冊，另有9校正申請學校註冊。

延伸閱讀︰50間直資學校申請26/27學年調整學費 464間幼稚園申請加學費

本報記者

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
16小時前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
16小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
14小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
14小時前
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
影視圈
12小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
19小時前
蔡楚輝攝
荃灣的士剷行人路撞欄 58歲司機昏迷送院亡 疑載客期間病發肇禍
突發
6小時前
鍾培生老婆莊雅婷傳已誕下女兒 疑低調榮升人父 IG發文避談喜事：唔好focus喺BB度
鍾培生老婆莊雅婷傳已誕下女兒 疑低調榮升人父 IG發文避談喜事：唔好focus喺BB度
影視圈
11小時前
梁愛離世丨幼年遭親生父母拋棄獲富裕家庭收養 寄人籬下受欺凌 12歲離家做基層工作謀生
梁愛離世丨幼年遭親生父母拋棄獲富裕家庭收養 寄人籬下受欺凌 12歲離家做基層工作謀生
影視圈
14小時前
00:40
港鐵旺角站港女生擒賣假波鞋騙徒 獲多人稱讚勇敢 身份曝光原來曾選美做歌手
突發
11小時前