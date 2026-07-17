大埔英藝幼稚園8月停辦 教育局證實接校方通報

創校26年的大埔英藝幼稚園，近日突出傳出停辦消息。教育局證實已接獲校方通報在今學年結束後停辦，已責成校方妥善處理已取錄學生的相關事宜，並向受影響家長提供適切協助。有網上帖文指，相信是業主不願續租有關，有幼兒班家長指校方安排轉校到沙田分校，並提供學費津貼，大致滿意安排。

區內有足夠學額供選擇

教育局昨證實，已收到大埔的英藝幼稚園通報，知悉校方經考慮運作情況後，決定在25/26學年結束後停辦，現正向持份者交代詳情及提供協助，包括安排學生轉讀其他英藝分校；已責成校方妥善處理已取錄入讀新學年學生的相關事宜，包括退還已繳交費用、移除收生宣傳刊物，並向受影響家長提供適切協助。當局指，現時大埔區內的幼稚園有足夠學額供家長選擇，會向學校及家長提供適切支援，包括提供區內幼稚園學位空缺資訊，並繼續與學校保持聯繫及提供協助。

延伸閱讀︰教育局公布最新學生人數統計 小一人數跌穿5萬 幼稚園生按年跌約9.7%

有家長稱獲轉讀沙田校

大埔的英藝幼稚園在2000年創校，是區內知名的幼稚園之一。日前網上帖文傳出該校突然停辦的消息，有學前班（N班）家長留言稱仍未收到校方通知，並稱原先打算購買校服；有幼兒班（K1）家長則已獲校長告知後續安排，子女將轉校至沙田分校，校方亦提供學費津貼，形容「多數家長都滿意」。有人則指校方應早已知悉業主不願續租，惟至學期末始公布，令家長難以安排轉校插班，形容「想搵學校都煩」。

本報曾致電學校查詢，學校職員曾稱校長謝綺媚將作回應，惟截稿前未獲回覆。

據當局資料顯示，25/26學年截至5月底，累計27間幼稚園停辦，創下5年來的新高，惟同時僅3校新註冊，另有9校正申請學校註冊。

延伸閱讀︰50間直資學校申請26/27學年調整學費 464間幼稚園申請加學費

本報記者

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<