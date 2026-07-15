DSE放榜2026︱紅十字會特殊校8考生完試 麥勁生讚不倦學習感正能量

香港中學文憑試今日放榜，除了主流學校，亦有4626名獲特別考試安排的考生收取成績。香港紅十字會轄下3間特殊學校，共有8名部分殘障的應屆考生完成今屆文憑試。考評局公開考試總監麥勁生，今早到訪香港紅十字會甘迺迪中心探望特殊教育需要（SEN）的考生，同時向考生派發成績通知書及送上祝福。

校長褒兩人努力不懈備戰文憑試

香港紅十字會甘迺迪中心的考生譚竣羽，本身患有腦性麻痺，身體長期痙攣且雙邊麻痺，無法執筆或使用一般鍵盤，但一直希望完成文憑試，故校方為他向考評局爭取最合適的特別考試安排，又提供言語治療、職業治療及物理治療，以紓緩全身肌肉攣縮及緊張狀態。他最終利用科技大學為嚴重肢體傷殘學生研發的虛擬圓形螢幕鍵盤，以及智能電話備忘錄完成部分試卷；考評局亦為他安排於大部分科目使用節略版試卷，內容約為普通版試卷一半，其深淺程度則與普通版試卷相若。

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中心另一名考生葉錦文，則患有運動障礙型腦性麻痺及癲癇。在教師及治療團隊鼓勵下，他多年來兼顧學業、治療及校隊籃球訓練，並透過持續訓練提升身體機能、建立自信及培養堅毅精神。他在今次文憑試獲准許延長作答時間和放大試卷等輔助，並將於新學年入讀香港知專設計學院音樂製作高級文憑，繼續發展興趣。

麥勁生今日在紅十字會甘迺迪中心校長李靜雯陪同下，親自向兩人派發成績通知書。李靜雯指公開考試對SEN學生絕非易事，讚揚兩人以堅毅精神，努力不懈備戰文憑試，成功克服挑戰，期望將來有更多方法協助有特殊需要的考生。麥勁生對能親自將成績通知書交予兩人表示高興，表示從他們孜孜不倦的學習之途感受到正能量，又稱在親身接觸下，更貼身理解SEN考生在日常中面對的艱困。

助煙霧症考生熟習考試流程

除兩人以外，亦有其他紅十字會轄下考生努力應考。紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校的陳家浩患煙霧症，令熱愛長跑的他需要暫停劇烈運動，以及避免情緒過度波動。校方除鼓勵他培養音樂及視覺藝術興趣，亦安排他參加國際級公開考試，讓他熟習與文憑試相近的考試流程及模式，以建立應試信心。他表示希望未來成為廚師，或從事照顧小朋友的工作，將關愛延續給更多有需要的人。

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紅十字會雅麗珊郡主學校的陳宇禧，患有運動障礙型腦性麻痺，手部肌肉控制能力較弱，在校方協助下成功以電腦打字完成文憑試，並獲香港大學專業進修學院工程學副學士錄取，期望日後改良現有輪椅設計，提升輪椅使用者的生活便利。同校的劉邦發自幼手肌能力弱，書寫速度慢，獲考評局批准於中文作答試卷延長考試時間，最終透過學校推薦直接錄取計劃，獲樹仁大學心理學課程取錄，以於日後投身社工專業。

本報記者

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