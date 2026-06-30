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青衣中學教職員涉強行解鎖手機 校長圖送學生精神評估 教育局：已要求提交報告

教育新聞
更新時間：20:38 2026-06-30 HKT
發佈時間：20:38 2026-06-30 HKT

青衣一間中學被揭爭議，有帖文指該校教職員去年被指以言語侮辱學生後，疑不滿學生聲稱已錄音，強行掃描學生容貌解鎖手機翻閱資料，該校校長更被指要求社工聲稱學生有精神問題，須送往精神評估。教育局表示，接獲家長投訴後已聯絡學校要求嚴肅處理，並就事件提交報告。個人私隱專員公署亦證實接獲投訴，並已按機制調停，提醒學校《個人資料（私隱）條例》規定。

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中華基督教會燕京書院。盧江球攝
中華基督教會燕京書院。盧江球攝

近日有網上帖文，指控中華基督教會燕京書院一名中史科教師，去年10月在課堂上以言語侮辱學生，涉事學生聲稱已錄音並揚言公開，該名教師遂聯同4名教職員，要求涉事學生交出手機密碼解鎖，有人隨後更直接拿起手機對準學生臉部，以FaceID解鎖手機翻閱資料。家長其後向教育局及多個政府部門投訴。

事後，該校校長更被指透過一名教師，要求社工聲稱涉事學生有精神問題，意圖在毋須家長同意下送往精神科評估，惟社工未有配合。事件據稱引發同班學生不滿，聯署向教育局投訴。

教育局：接獲家長投訴已要求嚴肅處理

教育局表示十分關注事件，在接獲家長投訴後，已即時聯絡學校要求嚴肅處理，並就事件提交報告。當局會繼續密切跟進事件，重申一向要求學校管治團隊及教職員須恪守專業操守，以學生福祉為首要考慮，在處理學生事務時遵守相關法例及教育局指引。

當局又稱，現時所有公營學校已建立一套公平、公正、公開的校本機制，處理由家長、學生或公眾人士就學校日常運作或內部事務提出的投訴，任何違規或涉及專業失德的行為，當局必定嚴肅跟進，如教師被證實違反專業操守，將按事件性質及嚴重程度採取適當行動。

私隱專員公署證實接獲一宗相關投訴，已根據既定機制進行調停，並提醒涉事學校有關《個人資料（私隱）條例》相關規定，以及給予有關收集個人資料的建議。本報亦向校方查詢，暫未接獲回覆。

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根據教育局相關指引，教職員在校內搜查學生及其財物須遵守多項原則，要求校方在維持紀律的同時，亦應顧及學生的自尊，並符合現行法例，包括保障私隱權的法例。當局亦要求校方搜查的程度和方法要切合情況，須衡量學生的年齡和事情的嚴重性，同時應保障學生的自尊，盡量避免發生尷尬情況。

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本報記者

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