方大截至6月申請按年增一成 看重面試表現尋「有心學生」
發佈時間：20:16 2026-06-30 HKT
中學文憑試即將放榜，部分學生或考慮大學聯招以外的自資大學課程。聖方濟各大學今日透露，該校目前最多人申請的科目包括護理學、酒店及旅遊管理和物理治療學，其中酒店及旅遊管理有多達133人競逐一個學位。方大註冊處處長陳穎媚強調，應用學科較為着重面試表現，即使成績達標，校方認為不適合該行業的學生也不會錄取。副校長（行政）及秘書長梁詩明呼籲有意報讀者可於7月13日登記，最快15日早上即可收到錄取或面試通知。
護理學近9000人報讀 酒店旅遊管理133人爭一席
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方大十大最多人申請熱門學科（截至6月中）
方大最多人競爭課程
方大截至6月中為止，共接獲約3.2萬份申請，按年增加約一成，校長張仁良認為這反映公眾日趨認同學校發展方向。梁詩明指，早前安排多名中學家教會代表參觀方大後反應熱烈，認為家長們以往擔心子女文憑試成績欠佳，但不諳應用科學大學在香港的角色，直至參觀後發現院校能提供升學和就業階梯，料增加家長認識院校的興趣。
陳穎媚透露，該校截至目前為止最多人申請的學科為護理學（榮譽）學士，有多達8656宗申請，其次是工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士和物理治療學（榮譽）理學士，兩者均有接近4000宗申請。當中共設30個學位的工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士競爭最競烈，約133人競逐一個學位，她相信與新冠疫情後公眾出埠需求增加有關；其次是人工智能（榮譽）理學士和數碼娛樂科技（榮譽）理學士，各有78人爭一席。
近年發生多宗醫護學生實習期間違規的事件，張仁良重申大學重視學生品德大於才能，「有才無德會變成社會很大的問題」，故大學重視學生的道德和價值觀教育，也要求學生單在外觀上已須維持專業形象。陳穎媚強調護理、幼兒教育、社工等「以人為本」的科目均重視學生的態度、是否喜歡該學科，因此面試佔相當大的比重，「是否能回答面試時的提問、表達對學科的興趣等，不合適在那行業的就會篩走，錯誤配對的話可能中途已會離開」。
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籲7月13日前報讀課程 放榜日接通知
對於學生如何準備面試，方大電子計算及信息科學院副院長暨副教授黃荻荃憶述，早前面試學生時有人全程與自己沒有眼神接觸、又或態度敷衍地回答提問，但同時亦有考生想進一步了解課程內容、能講述自己的未來志向等。他直言希望錄取有心讀的學生，故考生最少應從大學網站了解課程內容、並在面試期間多主動發言，中學時的經驗對入讀人工智能相關學科也有利。
大學副校長（行政）及秘書長梁詩明強調，該校希望為學生找到將來的工作以至理想，故對學生的專業和紀律有一定的要求，「只被薪金吸引的話再高分都不會收，我們不需要只愛錢的準護士生」。她透露有考生早於去年12月已申請報讀該校課程，並在5月接獲有條件取錄的通知，呼籲有意報考的學生在7月13日或之前登記，最快在15日文憑試放榜當日早上9時半已可接獲錄取或面試通知，惟提醒考生應要檢查電郵和手機短訊通知，以免錯過面試時間。
記者 歐文瀚
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