方大截至6月申請按年增一成 看重面試表現尋「有心學生」

中學文憑試即將放榜，部分學生或考慮大學聯招以外的自資大學課程。聖方濟各大學今日透露，該校目前最多人申請的科目包括護理學、酒店及旅遊管理和物理治療學，其中酒店及旅遊管理有多達133人競逐一個學位。方大註冊處處長陳穎媚強調，應用學科較為着重面試表現，即使成績達標，校方認為不適合該行業的學生也不會錄取。副校長（行政）及秘書長梁詩明呼籲有意報讀者可於7月13日登記，最快15日早上即可收到錄取或面試通知。

護理學近9000人報讀 酒店旅遊管理133人爭一席

張仁良重申方大重視學生品德多於才能，擔心有才無德將為社會帶來很大問題。歐文瀚攝

陳穎媚強調護理、幼兒教育、社工等「以人為本」的科目，重視學生的態度、是否喜歡該學科。

梁詩明強調，該校希望為學生找到將來的工作以至理想，對學生的專業和紀律也有一定的要求。

黃荻荃表示，曾有面試學生全程與自己沒有眼神接觸，又或態度敷衍地回答提問。

方大十大最多人申請熱門學科（截至6月中） 學科名稱 申請人數 護理學（榮譽）學士 8656 工商管理(榮譽)酒店及旅遊管理應用學士 3984 物理治療學（榮譽）理學士 3803 人工智能（榮譽）理學士 2353 普通科護理學高級文憑 2169 數碼娛樂科技（榮譽）理學士 1556 社會科學（榮譽）學士 1205 社會工作高級文憑 966 健康護理高級文憑 808 翻譯科技（榮譽）文學士 775 方大最多人競爭課程 學科名稱 每學位競逐人數 工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士 133 人工智能（榮譽）理學士、數碼娛樂科技（榮譽）理學士課程 78 物理治療學（榮譽）理學士 63 翻譯科技（榮譽）文學士 52

方大截至6月中為止，共接獲約3.2萬份申請，按年增加約一成，校長張仁良認為這反映公眾日趨認同學校發展方向。梁詩明指，早前安排多名中學家教會代表參觀方大後反應熱烈，認為家長們以往擔心子女文憑試成績欠佳，但不諳應用科學大學在香港的角色，直至參觀後發現院校能提供升學和就業階梯，料增加家長認識院校的興趣。

陳穎媚透露，該校截至目前為止最多人申請的學科為護理學（榮譽）學士，有多達8656宗申請，其次是工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士和物理治療學（榮譽）理學士，兩者均有接近4000宗申請。當中共設30個學位的工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士競爭最競烈，約133人競逐一個學位，她相信與新冠疫情後公眾出埠需求增加有關；其次是人工智能（榮譽）理學士和數碼娛樂科技（榮譽）理學士，各有78人爭一席。

近年發生多宗醫護學生實習期間違規的事件，張仁良重申大學重視學生品德大於才能，「有才無德會變成社會很大的問題」，故大學重視學生的道德和價值觀教育，也要求學生單在外觀上已須維持專業形象。陳穎媚強調護理、幼兒教育、社工等「以人為本」的科目均重視學生的態度、是否喜歡該學科，因此面試佔相當大的比重，「是否能回答面試時的提問、表達對學科的興趣等，不合適在那行業的就會篩走，錯誤配對的話可能中途已會離開」。

延伸閱讀︰方大推「腦神經多元」助特教生展潛能 申請400萬資助 冀消除歧視與偏見

籲7月13日前報讀課程 放榜日接通知

對於學生如何準備面試，方大電子計算及信息科學院副院長暨副教授黃荻荃憶述，早前面試學生時有人全程與自己沒有眼神接觸、又或態度敷衍地回答提問，但同時亦有考生想進一步了解課程內容、能講述自己的未來志向等。他直言希望錄取有心讀的學生，故考生最少應從大學網站了解課程內容、並在面試期間多主動發言，中學時的經驗對入讀人工智能相關學科也有利。

大學副校長（行政）及秘書長梁詩明強調，該校希望為學生找到將來的工作以至理想，故對學生的專業和紀律有一定的要求，「只被薪金吸引的話再高分都不會收，我們不需要只愛錢的準護士生」。她透露有考生早於去年12月已申請報讀該校課程，並在5月接獲有條件取錄的通知，呼籲有意報考的學生在7月13日或之前登記，最快在15日文憑試放榜當日早上9時半已可接獲錄取或面試通知，惟提醒考生應要檢查電郵和手機短訊通知，以免錯過面試時間。

記者 歐文瀚

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<