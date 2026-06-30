DSE放榜2026︱廠商會辦教育展 升學專家籲JUPAS選科勿盲從AI熱潮

中學文憑試將於下月15日放榜，考生將為前途籌謀。有升學專家預料，今屆聯招分數線會隨考生人數增加而提升，建議考生及早安排後備方案，不應盲目跟隨人工智能（AI）熱潮選科；有升學顧問指，近年不少成績未能在港報讀「神科」的考生轉攻海外升學。中華廠商聯合會將於本周六（7月4日）起，一連兩天舉辦國際教育及職業展，有逾千間機構參展，提供升學資訊及即場面試。

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今屆中學文憑試共逾58500名考生報考，當中有46000多名學校考生，其餘則為自修生。學友社學生輔導顧問吳寶城指，今屆考生及聯招報名人數增約5%，惟八大院校資助學額保持不變，預料學位競爭激烈，大部分課程入讀分數將有所上升。他建議考生在填寫志願時採取多元策略，「不要全部安排高分學科，分數高高低低都要有不同準備」，除了八大學位之外，亦應留意自資課程及指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP），為未能取得心儀學位做好準備。

部分人赴海外讀「神科」

因應AI大行其道，不少考生考慮就讀AI相關課程。吳寶城認為，AI熱潮與過去的學科熱潮相若，「以前都突然流行護理、地產」，他重申無論學額競爭如何激烈，選科核心都是「知己知彼」，考生應按自身興趣、能力和志向考慮。

除本地升學外，海外升學亦是考生的另一出路。創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯指，近年環球經濟不佳，加上本港與海外銜接的「神科」專科增加，例如醫生、牙醫等，不少在文憑試未能考獲足夠分數的考生，會轉往澳洲、英國等地就讀，繼續實踐志願。她提醒報讀醫護學科的考生，應及早準備應考UCAT、ISAT等，否則將不獲入學資格。

古潔雯指，近年海外升學查詢保持平穩，除熱門留學目的地英國之外，愛爾蘭、新西蘭等開支較低的升學查詢亦有增長，主要是讀中學，「可以把金錢攤長來用，遲些才用來供讀大學」。她又指，機構一直接獲留學日本的查詢，惟不算熱門，因報名過程繁複嚴謹，不少學生查詢後決定放棄。

逾千院校及機構參展

由廠商會主辦的「第32屆香港國際教育及職業展」將於7月4至5日在灣仔會展舉行，公眾免費入場。今屆展覽設有海外及內地升學、本地升學及職業廣場三大展區，吸引20個國家及地區，逾千間大專院校、教育機構和升學顧問機構參與，提供副學士、學士、碩士等資訊，部分院校會提供即場面試，更豁免報名費。

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另外，為協助學生順利過渡至職場，多個政府部門、公營機構、大型企業會提供逾千個職位空缺，部分設有即場面試。廠商會副會長施榮恆表示，全球數字化正重塑職場環境，今屆以更具前瞻性的態度提供升學就業資源，並安排25場專題講座。

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記者 高俊謙