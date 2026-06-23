DSE 2026︱學校推薦直接錄取計劃公布結果 港大收115名中六生 料全港最多

踏入第5屆的「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS），近日陸續公布結果。香港大學經計劃直接取錄115名學生，包括2名來自內地「與考學校」的應屆文憑試考生，取錄人數料是本地各大學之冠。中文大學亦取錄71人，較去年增加約一成。

中大取錄71人增一成

港大指今年共收到256宗SNDAS的申請，最終直接錄取115人，較受歡迎的課程涵蓋人文學科、商科、教育、醫學與健康及理學等；港大亦通過計劃取錄了2名來自內地「與考學校」，即港澳子弟學校的學生，分別入讀工程及理學相關課程。中大今年則通過計劃接獲140間中學推薦申請，最終共錄取71名學生，較去年上升約一成，主要入讀內外全科醫學士、理學、計算機科學與工程、理論物理精研、音樂、工商管理學士綜合課程等。

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其他大學方面，理工大學稱今年經計劃錄取共54人，與去年相若，收生最多的科目包括時裝（榮譽）文學士組合課程、醫療化驗科學（榮譽）理學士、航空工程學（榮譽）工學士組合課程等。城市大學則共接獲70宗相關申請，最終直接取錄18人，最多申請人選擇的課程包括工學士（智能製造工程學）、理學士（生物醫學）、工商管理學士（環球商業）等。

部分院校未有透露收生人數，浸會大學稱已向相關學生發出錄取通知，最多人報讀的課程包括體育及康樂管理文學士、視覺藝術文學士（榮譽）等；嶺南大學指今年申請競爭激烈，全部23個課程均接受申請，最終約3成申請人獲得取錄，最受歡迎課程包括中文（榮譽）文學士、社會數據科學（榮譽）社會科學學士及英語語言文學課程（榮譽）文學士等。

成功申請的學生須在文憑試成績公布前決定是否接受錄取，如接受將不獲其他課程考慮或錄取。

本報記者

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