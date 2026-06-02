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「數字教育周」月底舉行AI教育成焦點 學與教博覽首設家長高峰會

教育新聞
更新時間：07:30 2026-06-02 HKT
發佈時間：07:30 2026-06-02 HKT

人工智能（AI）將重塑全球教育生態。教育局與教育城本月底舉辦「數字教育周」，包括國際專家高峰會、學與教博覽等重點活動，預計吸引逾兩萬人參與。教育局首席助理秘書長蔡敏儀強調，期望教師善用AI，精準回應學生需要。將參與校長論壇的英華小學校長陳美娟形容，用AI的家長比教師更多，強調家長角色重要，科技不能取代親子關係。

延伸閱讀：「數字教育周」啟動冀創新教學啟迪未來人才

博覽設逾600攤位

踏入第二屆的「數字教育周」將於本月21至27日舉行，為期一周，涵蓋國際專家高峰會、學與教博覽、校長論壇、教學工作坊等。其中「學與教博覽2026」本月25至27日在會展舉行，今年以「重塑教育：以人為本．應對未來」為主題，現場設逾600個本地及海外攤位、300多個節目，有逾300名講者將分享未來教室方案。除了校長論壇、兒童AI高峰會外，今年增設家長高峰會，讓家長探討AI時代下的親子教育策略，另有高等教育及中國教育論壇。

優質教育基金資助電子配套計劃22個項目，將於「學與教博覽2026」展出。教育城行政總監林峯表示，博覽每年吸引逾萬名業界人士參與，今年因應主題，將涵蓋學童身心健康、創意教育、網絡安全等議題，以協助學生安全地使用AI等科技產品。

另外，「人工智能在語文的學與教應用國際高峰會」（AIinLT 2026）將於本月21至24日在理工大學舉行，包括英國、韓國及本地學者的主題演講、19名教師的示範教學、24場工作坊，供教師親身體驗各種AI工具。

英華小學校長陳美娟（中）強調，科技不能取代親子關係。高俊謙攝
英華小學校長陳美娟（中）強調，科技不能取代親子關係。高俊謙攝

教局：賦能教師善用AI

教育局首席助理秘書長蔡敏儀指，高峰會能讓教師認識AI之外，亦能駕馭AI，重申科技價值不在於取代教師，而是賦能教師，讓教師善用AI，精準回應學生需要。

將在教育周活動擔任講者，英華小學校長陳美娟提到，學校已在各科應用AI，例如常識科教師以生成式AI，製作闖關遊戲教導學生光的特性，體育科則利用AI輔助指導學生的動作。在AI輔助教學下，她指教師能有餘暇處理個別學生需要，「多了『很多對手』，就像孫悟空分身一樣」。

延伸閱讀：施俊輝：數字教育周逾2.4萬人次參加 教局正編製運用AI良好示例舉隅

面對AI大行其道，外界憂慮學生直接以AI生成內容完成功課，將影響學習表現。陳美娟指，不少家長已應用AI協助子女溫習，「用AI的人，家長比老師更多」。

她強調，教育界要讓家長知道其角色，不應讓AI取代親子關係；至於在甚麼層面使用AI，教師應根據學校文化及學生去判斷，每當涉及成績的作業，會禁止學生帶回家完成，校方亦禁止教師使用AI批改作業。

記者 高俊謙

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