JUPAS改選2026︱首輪改選前晚截止 運動與航天相關科目受青睞
發佈時間：06:45 2026-05-29 HKT
大學聯招（JUPAS）首輪改選日前結束，在運動盛會與全城掀起航天熱潮之下，各大學院校的體育運動、航空航天工程等科目競爭激烈。學友社學生輔導顧問吳寶城分析，相關行業發展蓬勃、吸引更多應屆文憑試考生報讀，但呼籲考生在放榜前認真思考升學方向，制定相關選科策略，以免因成績失利，為入讀大學而「藥石亂投」。
嶺大及及教大有科目49人爭一席
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申請人數最多的聯招課程
競爭最激烈的聯招課程
資料來源：各間大學
JUPAS首輪改選前晚截止，本報向八大及都會大學查詢改選後各科競爭情況，發現運動與航天相關科目備受應屆考生青睞。運動相關科目方面，中文大學健康與體育運動科學有27.81人爭一個學額。教育大學運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士更是48人爭一個學額，有多達1206人報讀，成為該校最多人報讀的科目。在近日港產太空人黎家盈隨神舟二十三號升空，帶動全城航天熱潮下，科技大學機械及航空航天工程學系有514人競逐77個學額，平均6.68人競逐一席，是科大第三多人報讀的課程，競爭則排第二高。
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至於競爭最激烈的科目，以嶺南大學社會科學（榮譽）學士（健康及社會服務管理）及教大心理學榮譽社會科學學士，兩者均錄得49人爭一席。人數計，最多人報讀是理工大學的護理學（榮譽）理學士，課程設193個學額，卻有2248人報讀。
對於運動與航天相關科目競爭激烈，吳寶城指運動本身屬熱門科目，近年隨着啟德體育園啟用，更多運動盛事來港主辦，相關學科的工作機遇增加，吸引更多學生報讀；近年國家航天發展的機遇、以至近日的航天熱潮，都吸引學生報讀，而科大機械及航空航天工程學系，課程名稱與定位較其他院校開辦課程更為明確，有助吸引學生選讀。
吳寶城︰選科秤成績 仍勿忽視自身興趣
今年文憑試將於7月15日放榜，考生可再作一次聯招改選。吳寶城指，學生選科應以興趣或就業方向為主，放榜後須按公開試及過往收生成績等因素作調整，建議考生確定有興趣的方向後，備選一些該範疇內其他院校的科目，「例如想讀工商管理的同學，在三大以外亦可選擇其他院校」，選科時不要只看文憑試成績而忽視自身興趣，「有些同學會忘記初衷而亂選科目，或為了入大學而選擇沒興趣的科目，提早確定方向就不用擔心到時亂改選擇。」
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近年學齡人口下降、幼稚園以至小學收生危機頻現，但中大教育學士（幼兒教育）仍有平均37.79人爭一個學額，為全校最高，港大文學士及教育學士（語文教育—英文教育）和教育學士（幼兒教育及特殊教育）亦分別為該校競爭第一和第四激烈的學科。吳寶城直言，不排除部分考生基於平日生活接觸的職業而選科，但幼兒教育一向都是受歡迎科目之一，加上院校名氣、港人日漸重視栽培幼兒等因素，即使幼稚園業界呈收生危機，仍有學前遊戲小組、學前教育中心等就業出路，故聯招報讀數字不會大跌。
記者 歐文瀚 高俊謙
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