裘槎基金會頒發「裘槎優秀科研者獎」及「裘槎優秀醫學科研者獎」予3名學者

裘槎基金會於12月8日舉行成立紀念日晚宴暨頒獎典禮，頒發2026年「裘槎優秀科研者獎」及「裘槎優秀醫學科研者獎」予3名傑出科研學者，以表揚他們的卓越科研成就。

表揚卓越科研成就

「裘槎優秀科研者獎」的得獎者包括香港理工大學理學院副院長（研究）及半導體物理學講座教授柴揚，以及香港大學工程學院電機電子工程系黃乾亨黃乾利基金教授（電機工程）黃凱斌。香港中文大學醫學院婦產科學系臨床教授潘昭頤則獲頒「裘槎優秀醫學科研者獎」。裘槎基金會表示，「裘槎優秀科研者獎」的資助上限為約300萬元，「裘槎優秀醫學科研者獎」的資助上限為約480萬元，包括聘請替代講師費用。

