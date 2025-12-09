Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

裘槎基金會頒發「裘槎優秀科研者獎」及「裘槎優秀醫學科研者獎」予3名學者

教育新聞
更新時間：19:51 2025-12-09 HKT
發佈時間：19:51 2025-12-09 HKT

裘槎基金會於12月8日舉行成立紀念日晚宴暨頒獎典禮，頒發2026年「裘槎優秀科研者獎」及「裘槎優秀醫學科研者獎」予3名傑出科研學者，以表揚他們的卓越科研成就。

表揚卓越科研成就

「裘槎優秀科研者獎」的得獎者包括香港理工大學理學院副院長（研究）及半導體物理學講座教授柴揚，以及香港大學工程學院電機電子工程系黃乾亨黃乾利基金教授（電機工程）黃凱斌。香港中文大學醫學院婦產科學系臨床教授潘昭頤則獲頒「裘槎優秀醫學科研者獎」。裘槎基金會表示，「裘槎優秀科研者獎」的資助上限為約300萬元，「裘槎優秀醫學科研者獎」的資助上限為約480萬元，包括聘請替代講師費用。

本報記者

延伸閱讀：

理大新成立兩科研平台 針對極端氣候研究 開發颱風風險實時預警系統

科大合辦半導體峰會 展示AI「情感陪伴」設備

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
2小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
5小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
11小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
7小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
23小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
2小時前
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
46分鐘前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2小時前