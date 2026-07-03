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KellyChu - 中大文物館憶利漢楨教授 展出獲贈60件名家佳作 | Executive日記

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KellyChu
4小時前
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生活 專欄
內容

　　香港中文大學文物館即日起至明年1月12日，舉辦「感墨鑄情——憶利漢楨教授」特別展覽，免費開放予公眾參觀。展覽展出已故中大榮譽院士利漢楨教授捐贈嘅名家翰墨，合共60件精選佳作。利教授多年嚟喺中大推廣文化藝術，無私奉獻，貫徹畢生致力傳承、研習同推廣中國藝術嘅宏願。

　　佢生前除咗喺海外嘅教學事業中致力推廣中國藝術，自己仲係一位版畫及雕塑藝術家，研習中西藝術融匯嘅可能性，希望為學生帶嚟更多元嘅創作靈感同啟發。今次展覽就展示咗利教授一幅結合中西藝術元素嘅版畫作品《形》，畫面既有東方水墨意趣，又表現出版畫線條嘅黑白分明。

　　另外仲有中國水墨畫大師李可染嘅《牧牛圖》（見圖），以墨嘅濃淡呈現畫面嘅不同層次，更透過留白巧妙營造空間感同節奏，引發觀者嘅自由聯想。為配合展覽，館方特別出版《點·讀·畫：利漢楨教授惠贈書畫》，詳細解讀今次展出嘅作品，現已有售。

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