李居明 - 《新光當代戲劇節》奇妙緣起 | 李居明大師會客室

萬眾期待的「新光當代戲劇節」將於6月6日至14日隆重登場，衷心感謝各方支持。去年3月3日，屹立北角半世紀的新光戲院因被收購重建而告別市民，完成了五十多年的歷史使命。回想接手新光的十二年中，我投資創作了37套原創粵劇及5套話劇，同時也為業餘粵曲唱家提供圓夢舞台。新光的落幕，令大家十分懷念。



為延續「新光精神」，我馬不停蹄尋覓新場地，首選便是香港文化地標西九文化區。我親自拜會了西九負責人馮太，在2026年檔期早已全滿的情況下，多方協調終為我們騰出今年6月的寶貴檔期。在此特別感謝馮太與西九團隊的通力合作，讓「新光粵劇」得以在國際級舞台繼續大放異彩。西九更承諾未來每年安排檔期，2027年的演出亦已落實！此外，我們年初在沙田大會堂的賀歲演出全場爆滿，今次戲劇節另有三套粵劇將於明年在該處公演。



回望過去新光的十二年，是為整個粵劇界帶來生機。我的初心就是要讓行內的老倌有戲演，讓觀眾有戲可看，讓所有粵劇從業員有工開，讓他們的藝術才華能夠發揮。我根據劇目的角色需要，邀請最合適的老倌演出及合作，一視同仁。十多年來，粵劇界同舟共濟，結下深厚的新光情。



除了舞台，我亦致力用影像保留香港粵劇文化，拍攝了紀錄電影《粵劇靈》。全行從業員幾乎傾巢而出參與拍攝「六國大封相」及整套電影，在此向所有紅伶致謝。同時感謝米雪與賴慰玲小姐擔任主持，拍攝「祭白虎」等習俗禁忌，並記錄了新光的地洞及鬼古傳說與珍貴回憶。此片於6月6日至10日每日一場，率先在新光黃埔影藝城公映。新光的文化與精神將透過「新光當代戲劇節」不斷延續，願您繼續與「新光」同行！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明