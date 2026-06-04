爆屎渠？︱成都商場天花喉管噴射黑液 官方證實內含……︱有片

成都有商場店舖的天花，突然爆射大量濃黑色液體，有網民懷疑是「屎到臨頭」爆糞渠。當地消防指，事件涉及消防管道破裂，黑色污水是含有鐵鏽及泥沙的液體，商場現已搶修完成。

網傳影片顯示，四川成都武侯區龍湖金楠天街商場一間商舖，5月24日晚，天花的管道突然爆裂噴射大量黑色液體，嚇得現場民眾紛紛躲避，有網民留言指「爆屎渠致路人屎到淋頭」，不過有自稱在場的民眾指，黑液並無散發糞味。

商場工作人員澄清並非廁所管道破裂，而是消防管道破裂，黑色液體是積存的鐵銹及泥沙積水，沒有大便及異味。管道破裂後，物業方已即時去現場處置，目前受影響的店鋪僅有一間。

至於管道破裂的原因，工作人員表示目前並未掌握，相關消防人員在查明情況後將會告知。