美國國務卿魯比奧稱 140億美元對台軍售案仍在審議中

美國對台軍售一直是中美關係中備受關注的議題。習近平與特朗普於上月會面後，有傳美國暫停對台軍售案。



法新社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周二（2日）在參議院外交關系委員會聽證會上表示：「還有一筆尚未完成的軍售……就是那筆140億美元（約1400億港元）的軍售案，目前仍在審議中。」

相關新聞：特朗普訪華︱習近平對台灣問題立場強硬 學者：讓美方認清對兩國關係「牽一髮而動全身」︱拆局

魯比奧向參議員表示，華盛頓已經在去年12月批准一項價值111億美元的對台軍售。在被問及目前討論中的這筆140億美元軍售時，魯比奧回答說：「我們希望看到現狀如目前這樣得到維持。」

魯比奧又指出，「這是一段非常……微妙且需要平衡的關系，但我們對台灣的政策沒有改變。」

相關新聞：習特會︱習近平：構建「建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位

習近平及特朗普上月舉行雙邊會談後，新華社發稿講述二人對談內容。其中習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。