南海衝突｜菲律賓總統小馬可斯晤中國大使  冀「重置」中菲關係

據日經新聞網昨日（24日）報道，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）聲稱，希望「重置（Reset）」菲律賓與中國日益緊張的雙邊關係。他更於本周二在總統府秘密會見中國駐菲律賓大使井泉，雙方閉門會談長達近一個半小時。菲方高調表態期望推動兩國關係重回改善的軌道，惟中方在釋出善意的同時，亦嚴厲正告菲方不要「一邊說重置，一邊縱容挑釁」。

井泉促將承諾付諸行動

菲律賓總統通訊辦公室副部長卡斯特羅昨日發表聲明，證實了小馬可斯與井泉會面的消息。井泉受訪時亦形容與小馬可斯「談得非常好」。但他同時向菲方劃下紅線，強調希望菲方將希望改善關係的表態切實落實在具體行動上，而非一邊口說「重置」，一邊默許或縱容反華勢力在南海挑釁滋事。

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在此之前，中國外交部邊海司負責人已於21日，就菲方在仁愛礁蓄意挑釁、襲擊中國海警執法人員一事，緊急召見菲律賓駐華大使提出嚴正交涉，強烈抗議菲方的滋事炒作。

中方警告：倚仗域外國家將吞苦果

與此同時，南海的地緣政治角力依然暗流湧動。據菲律賓通訊社消息，美國總統特朗普周四向小馬可斯保證，將會向中方提出菲方對南海最新事態發展的關切。中國外交部對此強硬回應，重申美國並非南海問題當事方，嚴正警告菲方試圖借助域外國家挑釁滋事，最終只會淪為被利用的工具，自食苦果。

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值得注意的是，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在馬尼拉會見中方高層後，其最新表態較之前在菲媒刊登的激進評論文章明顯大為溫和。魯比奧表示，雖然美方在每次會談中均會提及南海問題，但強調直接對話對於避免造成「重大的全球影響」至關重要。

儘管外交層面釋放緩和信號，但中方捍衛主權的行動未有停止。中國海警局證實，昨日（24日）已依法對在中國黃岩島管轄海域進行非法活動的多艘菲律賓船隻採取強制管制措施。