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平治AMG GT 63電動車香港開價$299.9萬起！1169匹馬力 2.1秒破百 續航700km

汽車
更新時間：09:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：09:00 2026-08-04 HKT

平治(Mercedes-Benz)香港上星期五(7月31日)宣布，新一代Mercedes-AMG GT 4Door Coupe正式在香港預售，首先推出將會是最頂級純電四門版GT 63 4Door Coupe，配備106kWh高密度鋰電及3馬達四驅，輸出1,169匹馬力，香港售價為HK$2,999,000起，首批預計今年底前交付。    文：DP  圖：平治

平治Mercedes-AMG GT四門超跑電動車登場│全球首次引用Axial Flux Motor軸向磁通馬達

平治早於今年5月20日，在美國洛杉磯市中心6th Street Bridge地標景點，發表全新Mercedes-AMG GT 4Door Coupe超跑，廠方把整條橋裝扮成為德國Autobahn無限速公路，展示車子高性能特色及舉行大型登場派對晚會。
    新一代Mercedes-AMG GT 4Door Coupe變為純電動格式四門超跑，應用AMG開發的800V名為AMG.EA電驅平台，並全球首次引用Axial Flux Motor軸向磁通馬達，特點是纖薄(厚度僅8cm至9cm)和輕量(相比傳統Radial FIux Motor輕67%)。另外，106kWh高密度鋰電芯(298Wh/kg)技術源自AMG One，2,660個電芯配有獨立智慧冷卻系統(冷卻能力高達20kW，一般電動車為5至8kW)，令車子可以更長時間輸出最高動力。廠方強調車子電驅系統技術，大部份是源自F1賽車。
    車子搭載3馬達(前1、後2)四驅4Matic+系統，頂級版GT63輸出1,169ps馬力和2,000Nm扭力，0至100km/h加速2.1秒，0至200km/h只6.4秒，極速350km，WLTP續航力700km，支援DC 600kW快速充電。標準配置AMG ACTIVE RIDE CONTROL空氣懸掛及四輪轉向(後輪轉向角為6度)，還有碳陶瓷碟煞車系統。

平治Mercedes-AMG GT四門超跑電動車登場│超前衛外形配合車身主控擾流系統

 全新Mercedes-AMG GT 4Door Coupe擁有非常創新外形設計，體積比上代更巨型，尺碼為5,094mm x 1,959mm x  1,411mm，軸距3,040mm。車身配有名為AEROKINETICS主動式擾流系統，車身風阻只有Cd 0.22。車廂陳設數碼化，包括10.25吋數碼錶板、14吋中控觸屏及14吋副駕屏幕，軚盤設有駕駛模式快捷旋鈕，中控台也有3個旋扭，分別控制Response反應、Agility靈活度及Traction抓地力。平治表示新車今年夏季開始投產，香港首先推出將會是最頂級純電四門版GT 63 4Door Coupe，售價公布為HK$2,999,000起，首批預計今年底前交付。

  • Mercedes-AMG GT63 4Matic+ 4-Door Coupe規格
  • 傳動：106kWh鋰電+3馬達，四驅
  • 馬力/扭力：1,169ps/2,000Nm
  • 0至100km/h：2.1秒
  • WLTP續航力：700km
  • 快速充電：DC 600kW
  • 尺碼： 5,094 x 1,959 x  1,411mm
  • 車重：2,460kg
  • 售價：HK$2,999,000起
  • 查詢：2504 6140

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