大埔海濱公園女子墮海 送院死亡
更新時間：10:59 2026-08-06 HKT
發佈時間：10:59 2026-08-06 HKT
發佈時間：10:59 2026-08-06 HKT
今日（6日）早上10時27分，大埔海濱公園一名女子墮海，在海中載浮載沉。她其後被救上岸，但已陷入昏迷，救護車到場將她送往大埔那打素醫院，惜經搶救後不治。
警方調查後證實死者是31歲姓李女子，相信她因病自殺。據悉女事主生前患有情緒病，今晨9時她向丈夫表示落樓散步，其後被發現在海中漂浮。案件沒有可疑，交由大埔警區雜項調查隊跟進。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
最Hit
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
2026-08-05 11:46 HKT
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
2026-08-05 15:45 HKT