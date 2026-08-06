大埔海濱公園女子墮海 送院死亡

今日（6日）早上10時27分，大埔海濱公園一名女子墮海，在海中載浮載沉。她其後被救上岸，但已陷入昏迷，救護車到場將她送往大埔那打素醫院，惜經搶救後不治。

警方調查後證實死者是31歲姓李女子，相信她因病自殺。據悉女事主生前患有情緒病，今晨9時她向丈夫表示落樓散步，其後被發現在海中漂浮。案件沒有可疑，交由大埔警區雜項調查隊跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service