三項鐵人賽失蹤｜大會發聲明致哀：向死者家屬致深切慰問 提供適切可行協助

今日（8月2日）早上一名59歲男子參加「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」期間，在大埔大美督水上活動中心落水後，遲遲未上岸，懷疑遇溺失蹤。大約7小時後，消防員尋獲男子，並將他送院搶救，可惜最終不治。

主辦活動的中國香港三項鐵人總會發聲明表示，對參賽者不幸離世深表哀悼，及向其家屬致以最深切慰問，並將竭盡全力為其家屬提供所有適切可行之協助。

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中國香港三項鐵人總會發聲明指，今晨於大埔大美督舉行「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」，一名男子挑戰組55至59歲組別的參賽者於比賽進行期間，並未於預計時間內完成游泳項目登岸。大會馬上啟動緊急應變機制，聯絡警務處及消防處等相關政府部門，於賽事沿線及附近海域與陸上範圍展開全方位搜尋及救援行動，約於下午3時已尋回該名參賽者，於即場接受醫療人員急救送院，經搶救後不幸離世。

大會對參賽者不幸離世深表哀悼，及向其家屬致以最深切慰問，並將竭盡全力為其家屬提供所有適切可行之協助。

據了解，失蹤男子是59歲姓馬參賽者。今早7時57分，當時正值黃色暴雨，警方接報指大美督水上活動中心一名男子參加三項鐵人賽，他落水後懷疑遇溺，不知所終。救援人員趕到現場展開搜索，至今日接近中午時份，消防派出蛙人落水搜索，警方亦出動航拍機，搜救行動仍在繼續。