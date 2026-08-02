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三項鐵人賽失蹤│大會：全力配合搜救工作 已通知家屬提供協助

突發
更新時間：12:03 2026-08-02 HKT
發佈時間：12:03 2026-08-02 HKT

今日（8月2日）早上一名59歲男子參加「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」期間，在大埔大美督水上活動中心落水後，遲遲未上岸，懷疑遇溺失蹤。救援人員到場搜索，但暫時未有發現。主辦活動的中國香港三項鐵人總會表示，大會已即時啟動緊急應變機制，將全力配合各救援部門進行搜救工作，並已立即通知該名參賽者之家屬，為家屬提供一切可行及必要的支援。

相關新聞：大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤 水警消防搜救

中國香港三項鐵人總會回覆《星島頭條》查詢表示，今日上午約7時，大會接獲現場工作人員通報，一名男子挑戰組55至59歲組別的參賽者於比賽進行期間，並未於預計時間內完成游泳項目。大會在接獲通知後，已即時啟動緊急應變機制，第一時間聯絡警務處及消防處等相關政府部門，於賽事沿線及附近海域與陸上範圍展開全方位搜尋及救援行動。

同時，大會亦已立即通知該名參賽者之家屬，並派專人於現場密切跟進，為家屬提供一切可行及必要的支援。總會續稱，對是次事件高度關注，並將全力配合各救援部門進行搜救工作。該會對於參賽者的安全與健康時刻保持極度關注，將持續公佈最新進展。

據了解，失蹤男子是59歲姓馬參賽者。今早7時57分，當時正值黃色暴雨，警方接報指大美督水上活動中心一名男子參加三項鐵人賽，他落水後懷疑遇溺，不知所終。救援人員趕到現場展開搜索，至今日接近中午時份，消防派出蛙人落水搜索，警方亦出動航拍機，搜救行動仍在繼續。

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