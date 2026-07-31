九龍灣稻香卡式爐爆炸｜機電署：鍋具過大覆蓋氣瓶箱蓋 致爐火熱力反射肇禍

九龍灣德福廣場的稻香酒樓昨日（30日）晚上發生卡式石油氣爐爆炸意外，現場一片凌亂，氣罐嚴重損毀僅剩樽身，餐具亦遭波及碎裂，幸未有釀成嚴重傷亡。機電署表示，意外發生後派員到場調查，發現火鍋用的鍋具過大，覆蓋氣瓶的部分箱蓋，導致爐火熱力被反射至氣瓶，造成氣瓶過熱爆裂的主要原因。

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從網上流傳的照片可見，涉事餐枱上擺放了一煲鴛鴦邊爐鍋，卡式石油氣爐的氣罐位置嚴重損毀、保護蓋被衝力炸至飛脫。Threads@wanglokto

旁邊的石油氣罐更受損嚴重僅餘瓶身，樽頸以上部分不知所終。Threads@wanglokto

機電署續指涉事的手提卡式石油氣爐及卡式石油氣瓶，均為署方批准型號，爐具亦按《氣體安全條例》要求附有「GU」標誌，呼籲食肆負責人和市民在使用手提卡式石油氣爐時，不應使用超過手提卡式石油氣爐爐面的鍋具，以免導致卡式石油氣瓶過熱，而且不應平排使用兩個手提卡式石油氣爐，需確保使用手提卡式石油氣爐時有足夠的通風，安裝及卸除卡式石油氣瓶時，遠離火焰及熱源及購買和使用經機電工程署批准並附有「GU」標誌的卡式石油氣爐。

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事件發生在德福廣場稻香分店。Threads@wanglokto

事件發生於昨晚10時許，警方接獲報案，指於德福廣場稻香分店內有卡式石油氣爐起火並發生爆炸。消防接報抵達現場，當時現場已無煙無火，經調查後確認事件中無人受傷。根據受影響食客在社交平台的帖文，現場有職員發現桌上的卡式石油氣爐發出異樣的漏氣聲，隨即呼喚同伴到場處理，未幾卡式爐便突發猛烈爆炸，空氣瀰漫着濃烈的燒焦味，有食客驚魂未定。