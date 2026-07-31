籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕逾月 警:經調查後未有足夠證據檢控

香港籃球名宿、籃球總會副會長翁金驊被揭發在籃球訓練期間，疑似捉着男生的左手多次讓其自摑，事件引起社會關注。據悉，翁金驊於6月8日涉嫌「普通襲擊」被警方拘捕，其後獲准保釋候查，事隔個多月，警方今日回覆表示，警方經深入調查後，未有足夠證據對任何人作出檢控，已將調查結果通知相關人士。

事件源於今年6月初網上流出一段約半分鐘短片，片中所見除受罰男生及教練翁金驊在籃球場，另被約20名相信是籃球隊成員包圍，翁身旁另有兩名疑似助教。受罰學生當時仍背着背包，其他成員則已更換球衣。翁先將男生手上的外套丟到地上，隨後捉起男生左手自行拍打臉部數次。之後翁捉着該學生的手，再逼其大力自摑至少三下。在翁放手之後，男生還主動自摑多一次。片段引起網上熱議，大批網民質疑教練體罰尺度過火，認為已涉及襲擊。

事件曝光後，翁金驊執教的母校漢華中學隨即啟動「危機處理小組」跟進及詳細調查。校方發聲明，指影片拍攝的事件發生於2023/24學年，校方已聯絡學生，並已安排專責人員為該名學生提供適切的支援。校方為保障學生的福祉，及確保調查工作能在公平公正的情況下進行，已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫。

另外，翁金驊亦為中華基督教會桂華山中學男子籃球隊的總教練，該校事後亦已獲法團校董會同意，即時暫停翁金驊在該校的職務，直至另行通知。

翁金驊其後在社交平台發文，就事件向涉事學生致歉，指無論學生犯了任何規則或過失，或基於任何情況，他也不應以此方式責罰同學，明白事件為他（學生）帶來不適或傷害，「本人謹此衷心致歉」。對於網絡上的批評與斥責，翁表示會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。他又指目前已經停止在學校的教練職務，並全面配合任何要展開的相關調查。

教育局局長蔡若蓮表示當局會嚴肅跟進事件，並要求學校盡快提交報告，詳細交代事件。