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機場海關連破三宗毒品案拘4男女 檢1900萬元大麻花氯胺酮

突發
更新時間：22:43 2026-07-29 HKT
發佈時間：22:43 2026-07-29 HKT

香港海關昨今兩日（7月28及29日）在香港國際機場偵破三宗販毒案件，共檢獲約36公斤懷疑氯胺酮、約21公斤懷疑大麻花及4件懷疑另類吸煙產品，估計市值共約1900萬元，並拘捕兩男兩女。

首宗案件中，兩名均為20歲的英國籍男女，昨日從英國倫敦飛抵本港。關員清關時，在其各自的寄艙行李內發現約36公斤懷疑氯胺酮，並在男旅客身上檢獲4件懷疑另類吸煙產品，遂把二人拘捕。

第一宗案件檢獲的懷疑氯胺酮。
第一宗案件檢獲的懷疑氯胺酮。

至於第二及第三宗案件中，一名25歲馬來西亞籍男子及一名21歲本地女子，分別於昨今從泰國曼谷飛抵本港。關員清關時，在他們寄艙行李箱，分別發現約10公斤及11公斤懷疑大麻花，遂先後把他們拘捕。

第二宗案件被捕人已被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（7月30日）在西九龍裁判法院提堂。首宗和第三宗案件則仍在調查中。

第二宗案件檢獲的懷疑大麻花。
第二宗案件檢獲的懷疑大麻花。

海關強調，會繼續根據情報分析及風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強跨境打擊販運毒品活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

市民可透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。

第三宗案件檢獲的懷疑大麻花。
第三宗案件檢獲的懷疑大麻花。
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