深圳灣北上私家車藏逾22萬粒晶片 司機乘客被拘控

香港海關昨日（7月28日）根據風險評估，在深圳灣管制站截查一部出境私家車。經查驗後，海關人員在私家車的車尾箱，發現22.5萬粒懷疑走私晶片，估計市值約625萬元。

經調查後，海關拘捕涉案的39歲本地男司機及50歲內地男乘客。他們被共同控以一項企圖輸出未列艙單貨物，明日（7月30日）在屯門裁判法院提堂。

案件將於7月30日在屯門裁判法院提堂。資料圖片

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關強調，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃跨境走私活動。

市民可透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑走私活動。