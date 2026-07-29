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海關機場兩日連破3宗跨境販毒案 共緝1300萬元毒品拘3外籍男女

突發
更新時間：03:16 2026-07-29 HKT
發佈時間：03:16 2026-07-29 HKT

香港海關前日（27日）及昨日（28日）在香港國際機場接連偵破3宗跨境販毒案件，共檢獲約28公斤懷疑氯胺酮（K仔）及8公斤懷疑大麻花，估計總市值約1,300萬元，行動中拘捕3名外籍男女。

德籍女行李藏28公斤K仔 褲袋帶電子煙同落網

首宗案件涉及一名63歲德國籍女旅客。她前日從德國法蘭克福飛抵本港，海關人員為她進行清關時，在其兩個寄艙行李箱內發現約28公斤懷疑氯胺酮。關員隨後亦在其褲袋內搜出31件另類吸煙產品，當場將她拘捕。

海關機場兩日連破3宗跨境販毒案 共緝1300萬元毒品拘3外籍男女。海關圖片
海關機場兩日連破3宗跨境販毒案 共緝1300萬元毒品拘3外籍男女。海關圖片
海關機場兩日連破3宗跨境販毒案 共緝1300萬元毒品拘3外籍男女。海關圖片
海關機場兩日連破3宗跨境販毒案 共緝1300萬元毒品拘3外籍男女。海關圖片

兩菲籍男女泰國抵港 行李箱各藏4公斤大麻花

另外兩宗案件均涉及從泰國抵港的菲律賓籍旅客。第二宗案件中，一名23歲菲律賓籍女旅客昨日從泰國曼谷經菲律賓馬尼拉飛抵本港，海關人員在其寄艙行李箱內搜出約4公斤懷疑大麻花，隨即將她拘捕。

第三宗案件則涉及一名25歲菲律賓籍男旅客，他昨日同樣從泰國曼谷飛抵本港。關員在其寄艙行李箱內亦發現約4公斤懷疑大麻花，當場將其拘捕。

海關強調，會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客進行清關檢查，以嚴厲打擊跨境販毒活動。海關同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿在未確定物品屬性的情況下貿然協助他人運送。

海關提醒，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。此外，根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

 

 

 

 

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