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揭陽虐狗｜愛協舉報影片惹質疑 宣布取消周六賣旗日 就溝通不足致歉

突發
更新時間：21:01 2026-07-16 HKT
發佈時間：21:01 2026-07-16 HKT

廣東揭陽4名男童早前涉嫌縱火虐殺犬隻「旺旺」及其數隻幼犬，引起內地及本港廣泛關注。香港愛護動物協會昨日（7月15日）發聲明表示舉報影片，以免模仿犯罪及二次傷害動物，聲明引起網民不少質疑。輿論發酵下，愛協繼昨日兩度澄清後，今日（7月16日）第三度解釋事件，就溝通不足致歉，並表示將會取消周六（7月18日）賣旗日。

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愛協原定於周六舉辦全港賣旗日，預料有7000名義工參與。愛協舉報揭陽虐狗影片爭議發酵後，至今晚，協會在最新聲明中表示，顧及參與者顧慮，決定取消原定於7月18日舉行的賣旗日，將人手與資源投放於推動動物福利的支援、公眾倡議與生命教育。協會將吸取是次經驗，提升日後行動的透明度。其後有參加者表示收到愛協短訊，當中交代了取消賣旗日及歸還旗袋安排。

最新聲明全文

愛協指原始片段應由執法或調查機構妥善保存

愛協稱，明白公眾並非希望觀看殘酷畫面，而是擔心真相被掩蓋。對於早前在處理及解釋相關跟進行動時，因溝通不足而引起大眾疑慮，在此致歉。愛協解釋，鑑於事發於內地，本港執法機關並無直接處理案件。協會聯絡香港警方目的，是希望查詢能否透過兩地既有的協作或轉介機制，將此案轉交內地相關部門嚴正跟進。

愛協續指，協會關注的是完整施虐過程被重複傳播，而不是阻止事件受到監察或討論。網上流傳的完整虐殺片段極其殘酷。為免對公眾（尤其是兒童及青少年）構成嚴重不安，並防止潛在的模仿行為，協會認為原始片段應由執法或調查機構妥善保存以作證據；

愛協：當時是查詢移除「未經遮蓋或剪輯的完整施虐畫面」可能性

至於在媒體及網絡平台上，愛協同意大眾、傳媒及動物保護團體在避免引起不安的前提下，以適當遮蓋或剪輯的方式，繼續報道和理性討論事件，藉此喚起大眾對動物福祉的關注。因此協會當時向有關方面，查詢移除「未經遮蓋或剪輯的完整施虐畫面」的可能性。

愛協承認，協會未能及時完整地交代與各方溝通的細節，亦未有充分說明立場。協會支持保留原始片段作為相關部門調查證據，同時不希望血腥施虐畫面在網上平台傳播。日後在資訊發佈及溝通程序上，協會定必作出改善。

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