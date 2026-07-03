屯門16歲中學男生昏迷送院命危 疑課室內被14歲同學推跌 警列傷人案跟進

屯門醫院今日（7月3日）下午近3時有人報案，表示一名年約16歲中學男生較早時在校園內，懷疑被14歲男同學推跌，隨後暈倒被送往醫院救治。事後，有警員於屯興路一所中學蒐證。目前案件列「傷人」，由屯門警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。截至晚上11時，留院男生情況仍然危殆。

校方指學生「跌倒」

屯門官立中學在官網表示，該校今日發生一宗「學生跌倒事件」，校方已即時為同學安排送院及接受治療。學校亦已啟動「危機處理小組」，為受影響同學及家長提供適切支援，並會持續關注學生的身心狀況。

疑爬窗時發生意外

消息指，當時一眾學生準備返回課室拿書包放學，其間位於後方的男生懷疑心急，爬上走廊及課室之間1米高窗戶，試圖繞過人潮，豈料發生意外。男生倒地後初時不適，到教員室治理，隨後頭暈作嘔，老師見狀隨即報案求助。男生送院診治後被發現腦出血，需要留醫救治。

教育局表示，十分關注事件。在接獲學校的通報後，教育局已即時跟進及提供意見。學校已啟動危機處理小組跟進，並會與有關學生家長保持聯繫及提供支援。警方正調查事件，教育局不宜就事件作出評論或透露有關詳情。教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及所需支援。