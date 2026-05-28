消防處推舊樓物聯網偵測方案 替代傳統手動喉轆 安裝費大減六成最快一周完工

消防處今日（5月28日）表示，已於上月底（4月30日）正式發出通函，接納「物聯網火警偵測系統」配備滅火筒，作為6層高或以下目標樓宇符合《消防安全（建築物）條例》的替代方案。新方案不僅打破了舊樓因業權、資金、結構等限制，而無法安裝傳統消防水缸喉轆的僵局，更能將工程費用大幅削減六成，而且最快可於一星期內完工。「物聯網火警偵測系統」經年初先導計劃後成效理想，3個月測試內錄得「零誤鳴」、在線率達到100%的紀錄。

以科技突破舊樓三大限制

消防處消防區長（樓宇改善策略及特別行動）施文煜表示，自《消防安全（建築物）條例》生效以來，舊樓業主遵從消防安全指示時，普遍面對統籌、財務、及結構空間限制三方面困難。隨着科技發達，消防處為解決困境，去年底推出「物聯網火警偵測系統」先導計劃。消防處解釋，系統簡單而言是一個自動報火警系統。消防處會在每個單位內部及公眾地方，安裝「無線複合火警偵測器」，協助偵測一氧化碳與濃煙，當達到特定濃度時，偵測器便會將火警訊號傳送至走廊的「火警警報網關」。

消防處續指，「火警警報網關」具備連動功能，一旦其中一個火警鐘響起，整幢大廈便會一起鳴響；另外網關亦設有玻璃壓手，容許居民人手啟動系統；而且網關內置兩張4G SIM卡，協助傳送火警訊號到服務供應商提供的24小時監控平台。萬一發生火警，火警訊號會直接傳輸到消防通訊中心，消防員接報趕至現場救援時，亦可使用應用程式尋找火警源頭。上述監控平台所有訊息數據，亦會同步複製至消防處中央監控平台，以便日後數據分析。

年初試行3個月 錄得「零誤鳴」紀錄

「物聯網火警偵測系統」先導計劃於今年1月1日至3月31日期間進行，處方在港九新界10個地區，挑選10幢六層高或以下的目標舊樓，為大廈安裝上述系統，並每層搭配手提滅火筒作測試。最終結果非常理想，系統在線率達到100%，部件有效運作率亦高達99.95%。值得一提的是，測試期間系統錄得「零誤鳴」紀錄，證實居民日常煮食或打邊爐等行為並不會引致系統錯誤報警，有效避免浪費消防資源及滋擾居民。在實火模擬測試中，系統成功即時向消防處通訊中心發出警報，消防員到場撲滅火源後，亦能透過應用程式的NFC功能輕鬆重設。

由於先導計劃成功，消防處已經在今年4月30日向註冊消防承辦商發出通函，並在5月開始發信通知業主，接納以「物聯網火警偵測系統」 搭配手提滅火筒，作為樓高六層或以下、受《消防安全（建築物）條例》規管的目標樓宇履行設置傳統「消防喉轆及手動火警警報系統」要求的替代方案。消防處強調，新系統理念在於「及早發現、及早控制」，即使居民未能完全撲滅火勢，仍可以爭取到寶貴逃生時間。

新方案經測試後成效理想。

相比傳統方案具備多項優勢

消防處提到，以是次參與先導計劃的大廈為例，如果它們選擇傳統喉轆及手動系統方案，工程需時1至2年，耗資約60萬元；而且傳統無自動偵測功能，依賴居民自行發現並手動報警；加上大廈結構空間所限，部分舊樓安裝大型水箱較為困難；而部件一旦受損，要在消防巡檢時才被發現。不過如果使用新方案，安裝時間大大縮短到1至2星期，耗資亦僅20萬元；新方案除手動外，亦可24小時自動監測，火警訊號直達消防處；另外新方案無需裝設天台大水箱、水泵及消防控制板，部件細小，突破舊樓結構限制；新系統亦能自行監察部件健康，一旦偵測器受損或被人為關閉，也能即時獲悉。

消防處表示，目前「樓宇改善支援中心」已開始陸續發信予全港合資格的約3,600幢舊式大廈，通知業主有關接受物聯網替代方案的消息。處方呼籲，業主或居民如對物聯網火警偵測系統、工程統籌或技術細節有任何查詢，可直接致電消防處樓宇改善支援中心熱線2272 9112查詢。

新舊方案並行。