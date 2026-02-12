警方國安處新春藝聚揭幕 以文化加強國安意識 周一鳴：文化是國家民族靈魂

為進一步推動國家安全教育及弘揚中華優秀傳統文化，香港警務處國家安全處（國安處）、警察工藝會、公共關係部、油尖警區及警隊「傳承計劃」於今日至星期一（2月12至16日、年廿五至廿九）在尖沙咀K11 Art Mall地下露天廣場攜手合辦「陶鑄國情‧馬躍新程」新春國安藝聚，透過精緻的陶藝展品及文化工作坊，深化市民對國家安全與文化傳承的認識。

活動今日舉行開幕禮，警務處處長周一鳴、副處長（國家安全）簡啟恩、國家安全處處長江學禮、著名陶藝家何大鈞及警察工藝會主席徐湘兒等出席主禮。活動以「陶鑄國情‧馬躍新程」為主題，展出之陶藝作品緊扣總體國家安全觀中的文化安全、生態安全及糧食安全三大重點領域，以藝術形式呈現國家安全與日常生活的緊密聯繫。周一鳴在致辭時強調，文化是國家與民族的靈魂，期望市民透過欣賞陶藝之美，深入認識國家優秀傳統文化，從而思考維護國家安全的重要性。

周一鳴亦感謝耆樂警訊會員、青年國安大使及少年警訊成員和「傳承計劃」大使帶領的超過八十位來自九龍華仁書院及嘉諾撒聖瑪利書院師生參加藝聚，積極培育年輕一代的家國情懷與國民身份認同。處長同時衷心感謝油尖區國安地區導師立法會議員葉傲冬和陸偉棋博士及油麻地街坊會學校校長黃穎詩女士及師生，於社區層面持續推動國安教育，提升公眾意識。



周一鳴表示，「國家安全，人人有責」，警隊會繼續採取多元化及貼近生活的方式推廣國家安全教育，積極提升市民自覺維護國家安全意識，共同努力建設香港、貢獻國家。適逢農曆新年將至，周一鳴亦代表警隊向全港市民拜年，祝願大家身體健康，共度歡樂祥和的新年。