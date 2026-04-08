伊朗局势｜美伊将于巴基斯坦谈判 停火后首两只船舶通过霍尔木兹海峡︱持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜美军第二名失联机师获救 特朗普预告周二白宫讲「威水史」）

行动代号「史诗怒火」

4月8日最新消息：

18：20

央视报道，当地时间4月8日，船舶追踪网站MarineTraffic记录到美伊同意停火后首批通过霍尔木兹海峡的船舶活动。

据了解，希腊散货船「NJ Earth」号于格林威治时间8时44分通过海峡，悬挂利比里亚国旗的「Daytona Beach」号则于6时59分通过，此前该船较早前于5时28分离开阿巴斯港。

MarineTraffic数据显示，该地区仍有数百艘船只，其中包括426艘油轮、34艘液化石油气运输船和19艘液化天然气运输船。

16：30

外交部发言人毛宁今日（8日）在例行记者会上，回应中国是否推动伊朗参与当前这项停火协议的谈判。毛宁表示，伊朗战事爆发以来，中方一直积极致力于促和止战。

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16：18

以色列国防军8日宣布已暂停对伊朗的打击，但仍处于高度战备状态。 ​​​

16：03

消息人士透露，根据美国和伊朗的停火协议，黎巴嫩真主党暂停向以色列发动袭击。路透社报道，三名接近真主党的消息人士表示，真主党于周三（8日）凌晨停止对以色列北部和驻黎巴嫩以色列部队的炮击。

美伊较早前宣布同意停火两周，但以色列总理内塔尼亚胡表示，协议不包括黎巴嫩。以色列随后继续袭击黎巴嫩南部，并针对黎南一座城市发布新的疏散令，暗示很快对当地实施打击。

15：54

央视引述伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫将率领伊朗代表团在巴基斯坦伊斯兰堡与美国举行谈判，美方由副总统万斯率团参加。巴基斯坦总理夏巴兹8日在社交媒体上说，他邀请伊美双方代表团10日在伊斯兰堡进一步谈判，以达成解决所有争端的最终协议。



13：45

以军袭击黎巴嫩一救护车致4人死亡。据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台8日报道，一辆救护车在黎巴嫩南部城镇克莱勒遭袭，4人死亡。另据卡塔尔半岛电视台报道，以军袭击黎巴嫩南部城镇巴拉希特。

11：30

美国总统特朗普当地时间周二（7日）向法新社表示，他相信中国曾协助促使伊朗回到谈判桌，并同意达成为期两周的停火协议。此外《纽约时报》引述三名伊朗高层官员透露，伊朗之所以同意停火，除因巴基斯坦持续在外交上努力斡旋外，其关键盟友中国在最后关头介入，要求德黑兰方面「展现弹性并缓和紧张局势」，以避免中东情势全面失控。

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11：18

据新华社报道，以色列总理内塔尼亚胡办公室8日发表声明称，以色列支持美伊停火两周，但停火不包括黎巴嫩。 ​​​

10：56

美国总统特朗普在接受法新社采访时说，伊朗铀浓缩问题将「得到完美处理」。他还声称，美伊两周停火对美国而言是「彻底且完全的胜利」。

09：22

以军正在袭击伊朗的导弹发射设施。据以色列第12频道电视台当地时间4月8日凌晨消息，以军正在袭击伊朗的导弹发射设施。

08：45

据美联社，一位地区官员透露，为期两周的停火计划包括允许伊朗和阿曼对通过霍尔木兹海峡的船只收取通行费。

08：25

据伊朗方面当地时间8日凌晨消息，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫已邀请伊朗和美国代表团前往巴首都伊斯兰堡开展谈判。夏巴兹·谢里夫还表示，伊美双方停火将于伊朗时间8日凌晨3时30分（香港时间8日8时）生效。

伊朗公布10点停火条件：要求美军基地撤出中东、承认伊方拥铀浓缩权利

07：55

随著美伊达成两周临时停火协议，伊朗官方今日（8日）凌晨正式公开向美方提交的「十点计划」核心内容，包括要求美国作战部队撤出中东所有基地及部署点，以及承认伊朗拥有铀浓缩的权利。

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伊朗：霍峡未来两周可安全通航

07：10

伊朗外长阿拉格齐表示，若美以停止攻击伊朗，武装部队将停止防御行动。在与伊朗武装部队协调，并充分考虑技术限制的前提下，未来两周内，船只安全通过霍尔木兹海峡。

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美伊周五伊斯兰堡谈判 为期两周

07：10

伊朗迈赫尔通讯社当地8日凌晨报道，伊朗最高国家安全委员会秘书处发表声明称，将与美国展开谈判，于周五（4月10日）开始，在巴基斯坦首都伊斯兰堡进行，为期两周。

特朗普：同意暂缓打击伊朗，为期两周

06：37

美国总统特朗普表示，同意在两周内暂停对伊朗的轰炸和袭击，又称这将是一次双向停火。

特朗普说：「我们收到了伊朗方面提出的10点方案，认为这是一份可以用来谈判的可行方案。」

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03：43

路透社引述伊朗官员报道，伊朗通过中间方，与美国之间的信息交换仍在进行中，但未有透露细节。

巴基斯坦总理请求特朗普 将对伊朗「最后期限」延长两周

03：21

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）请求美国总统特朗普，将对伊朗的「最后期限」延长两周。夏巴兹·谢里夫又称，呼吁兄弟国家伊朗作为善意的举措，在未来两周内开放霍尔木兹海峡。

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伊朗：若特朗普落实攻击 将立即以对等力度报复

01：50

伊朗常驻联合国代表阿米尔-赛义德·伊拉瓦尼表示，特朗普的「整个文明消亡论」可能已构成煽动战争罪，甚至可能构成种族灭绝罪。面对如此骇人听闻的战争罪行，伊朗绝不会坐视，「伊朗将毫不犹豫地行使固有的自卫权，并将立即采取相应的对等措施」。

安理会否决霍尔木兹海峡决议

01：40

联合国安理会周二（7日）就涉及霍尔木兹海峡的决议草案进行表决，最终在11票赞成、2票弃权、2票反对下被否决。作为常任理事国的中国和俄罗斯投反对票，巴基斯坦和哥伦比亚投弃权。

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德黑兰吁民众筑人链保电厂

01：26

面对美军打击目标扩大至民用基础设施，德黑兰政府发出紧急动员令，号召全国青年、运动员及艺术家前往发电厂等能源设施筑起「人盾」防御。

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4月7日最新消息：

《德黑兰时报》更正报道：伊美外交及间接对话渠道并未关闭

23：48

据《德黑兰时报》报道：伊朗与美国的外交及间接对话渠道并未关闭。

稍早前，《德黑兰时报》在社交媒体上发文表示，伊朗已关闭与美国的所有外交渠道和间接沟通渠道。

伊朗境内多条铁路和公路设施遭到袭击

23：15

据央视新闻报道，当地时间7日，伊朗境内多条铁路和公路设施遭到袭击。其中包括：首都德黑兰范围内的德黑兰—马什哈德铁路遭炸中；伊斯法罕的卡尚市亚赫亚阿巴德铁路桥被攻击，造成2人死亡、3人受伤；「圣城」库姆西部、阿尔博兹的卡拉恰曼铁路，以及赞詹的赞詹—米亚内铁路桥，分别遭到炮弹袭击。

此外，东阿塞拜疆的大不里士—德黑兰公路及高速公路一度封闭，目前已恢复通行。受袭击影响，马什哈德及南部和扎格罗斯铁路线路的列车停运，直至另行通知。

特朗普：如谈判有进展 将推迟打击伊朗「最后期限」

23：09

美媒《霍士新闻》报道，美国总统特朗普表示，如果与伊朗谈判取得进展，美东时间周二晚上8点的打击「最后期限」，可能会有所调整，但目前仍会按原定的截止时间推进计划。

美国否认拟对伊朗使用核武

23：01

美国白宫在社交平台发帖，否认正在考虑在伊朗使用核武器。

此前，美国副总统万斯表示，若伊朗未能在最后期限前达成协议，美国可能升级行动，甚至动用此前「尚未动用的手段」。

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21：50

伊朗关闭与美所有外交渠道

据伊朗《德黑兰时报》7日在社交媒体上发文说，伊朗已关闭与美国的所有外交渠道和间接沟通渠道。

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20：15

特朗普称「今晚将有整个文明灭亡」

美国总统特朗普在其自家社交平台Truth Social发文，扬言「今晚一个文明将彻底消亡，永不复生」。

19：40

美军袭击伊朗哈尔克岛军事目标

美国媒体引述官员称，美军对伊朗石油出口枢纽哈尔克岛上的军事目标进行了袭击。伊朗迈赫尔通讯社报道，美国和以色列对伊朗哈尔克岛发动数次袭击，岛上响起了爆炸声。

另据 据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，美国和以色列袭击了伊朗卡尚市的一座铁路桥，造成2人死亡、3人受伤。

16：00

伊朗一机场遭美以袭击

据伊朗迈赫尔通讯社7日报道，位于伊朗洛雷斯坦省的霍拉马巴德机场遭到袭击。当地官员表示此次袭击未造成人员伤亡。

另外，7日11时许接近中午，新华社记者在伊朗首都德黑兰听到密集爆炸声。伊朗防空系统启动了拦截。

14：30

美国总统特朗普周一（6日）在白宫记者会上火力全开，公开炮轰包括北约（NATO）、澳洲、日本及南韩在内的盟友，在美国对伊朗开战时拒绝伸出援手。特朗普更直言，他对北约的不满全是从想兼并格陵兰受阻开始，并嘲讽北约只是俄罗斯总统普京根本不怕的纸老虎。当提到日、韩时，特朗普抱怨美军还帮忙防金正恩。

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12：30

受中东局势动荡影响，国际油价随之飙升，东南亚最大廉价航空亚洲航空（AirAsia）宣布，为因应燃油成本高涨，机票价格最高将上调40%，并已削减约10%的航班总数。

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10：30

联合国安理会预计周二（7日）表决「保护霍尔木兹海峡商航安全」议案，具有否决权的中国反对授权动武，草案几经修改，内容已大幅淡化，且不具法律约束力。

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09：30

美军一架F-15E双座战斗轰炸机上周五（3日）在伊朗伊斯法罕上空遭防空系统击落，一名飞行员失踪，引发国际高度关注。美国特种部队其后展开救援行动，成功救出该名机员。不过有媒体抢先曝光该名飞行员在伊朗失踪一事，白宫正全力追查泄密者。总统特朗普扬言，若撰写有关报道的记者拒绝交代消息来源，就准备被抓去坐牢。

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08：50

美国总统特朗普周一（6日）在白宫举行的记者会上扬言，如果伊朗未能在美东时间7日晚上8时（香港时间周三早上8时）前达成协议，以重新开放霍尔木兹海峡，他将发动一场历时4小时的空袭，炸毁伊朗所有桥梁和发电站。法律专家指出，蓄意攻击民用设施与平民目标，违反涵盖于《日内瓦公约》、《海牙公约》、《纽伦堡原则》与《联合国宪章》在内的国际法规范，并可能构成战争罪。但特朗普强调并不担心，认为容许伊朗拥有核武才是战争罪。

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05:15

美媒CBS引述两名美国官员消息，伊朗无人机对位于科威特的萨勒姆空军基地（Ali Al Salem Air Base）的攻击造成至少15名美军受伤。大多数受伤人员已返回岗位。

04:30

伊朗军方高层回应美国总统特朗普的强硬言论，形容其相关威胁「脱离现实」，并强调无法弥补美国在区内所遭受的「耻辱与羞辱」，批评特朗普的言论「充满妄想」。

02:35

据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗军方发表声明称，昨日在中部伊斯法罕省对抗美军战机的行动中，有4名军官阵亡。军方指，这些军官与「敌方战斗机、直升机、武装无人机及支援飞机」进行直接交战，其后遭击中身亡。

02:05

美国总统特朗普与国防部长赫格塞斯在白宫举行记者会时表示，美国已拟定计划，若伊朗在美东时间周二晚上8点前未同意全面重新开放霍尔木兹海峡，美军可在四小时内摧毁伊朗的所有桥梁和发电厂。

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01:20

美国总统特朗普周一在白宫举行记者会，详细讲述美军在伊朗对美军飞行员的救援行动。他形容此次行动是「历史性行动」，并透露美军采取一切必要措施，确保「英勇战士安全回家」。

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01:10

以色列总理内塔尼亚胡表示，针对与南帕尔斯气田相关的石化工厂的攻击，是以色列遏制伊朗革命卫队（IRGC）「资金机器」行动的一部分。他在社交媒体上写道：「我们正在摧毁工厂，摧毁行动者，并继续摧毁高级官员。」

01:01

伊朗革命卫队（IRGC）确认，其情报组织负责人马吉德·卡德米（Majid Khademi）在美以联合攻击中丧生，承诺将对哈德米遭暗杀进行报复。伊朗最高领袖穆杰塔巴对被害伊朗指挥官表示哀悼，他在声明中称赞卡德米「勇敢」，并表示伊朗「坚定不移」的武装部队成员将继续战斗。

4月6日最新消息：

23:25

美国总统特朗普表示，周二将是最后期限，并指已审阅所有相关提案。他称，伊朗方面提出的方案「意义重大」，但仍然「不够」。

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22：50

伊朗拒停火 强调必须永久结束战争

据伊朗伊斯兰共和国通讯社6日报道，伊朗已就美国提出的结束战争提议向巴基斯坦作出回应。报道称，回应包含10项条款，核心内容包括：强调必须根据伊朗的关切实现永久结束战争；提出一系列诉求，如结束地区冲突、制定霍尔木兹海峡安全通行协议、战后重建以及解除制裁等。

21：30

伊朗2处石化设施遇袭

伊朗多家通讯社报道，马尔夫达什特（Marvdasht）石化综合设施遭到「敌方袭击」。法尔斯通讯社称，袭击引发火灾，但「火势在几分钟内得到控制」。

半官方的塔斯尼姆通讯社引述马尔夫达什特县长办公室的消息称，该工业企业「未遭受重大损失」。

同日较早前，以色列称袭击了位于伊朗南部阿萨卢耶的南帕尔斯（South Pars）石化综合设施。以色列国防部长卡茨发表声明称，该处是伊朗最大石化设施，生产伊朗约一半的石化产品。卡茨称，南帕尔斯连同上周攻击的另一处设施，伊朗石化产品出口的约85%已被停运，无法正常运转，将严重的经济打击，损失高达数百亿美元。

18：28

伊朗外交部发言人巴加埃在德黑兰举行的新闻发布会，美方日前透过调解方提出一些建议，但相关计划「极为过份」，伊朗绝对无法接受。

他表示，伊朗已准备好回应调解方转达结束战事的方案等问题，将适时对外公布。他说伊朗根据国家利益、安全及伊朗人民的正当诉求提出自身立场，「早就清楚自身目标与底线，目前立场依然明确」，在有关讨论开始时，伊方就拟定好了回应，在时机适当时将明确告知。

16：35

伊朗和美国已收到由巴基斯坦制定的停火和敌对行动的提案。

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15：50

伊朗伊斯兰革命卫队6日发表声明说，伊斯兰革命卫队情报机构负责人哈德米在美以袭击中身亡。



14：00

据美国媒体报道，一些特朗普政府官员私下讨论认为，美军代号「史诗怒火」的军事行动将进入第二阶段。美国和以色列周一空袭伊朗，造成逾25人死亡，目标包括德黑兰附近的住宅区及谢里夫理工大学。

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12：30

在中东战火持断的情况下，日本首相高市早苗周一（6日）上午在国会表示，日本政府正在协调分别与伊朗、美国进行首脑会谈事宜，表明「日本将尽一切努力，恢复和平」。

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11：20

美国新闻网站Axios引述4名了解谈判情况的美国、以色列和地区消息人士报道，美国、伊朗和一群地区调解人正在讨论一项为期45天的停火协议条款，该协议预计将永久结束战争。较早前，美国总统特朗普接受Axios访问时称，美国正与伊朗进行「深入谈判」，「很有可能」在周二（7日）的最后期限前达成协议。

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10：45

美军成功营救因F-15E战机遭击落而受困伊朗的一名机员，整个救援行动充满戏剧性与高度风险，引发全球关注。在今次救援行动中，美军共出动数十架飞机、200名特种部队，深入伊朗西南部，过程惊险。总统特朗普在任务成功后向传媒透露，美方起初一度担心，该受困机员传出的讯息，可能是伊朗设下的陷阱，意图引诱美军部队上钓。除了特种部队深入伊朗山区强行救援外，中央情报局（CIA）在幕后的定位与欺敌行动同样扮演关键角色，透过散布假讯息来干扰伊朗当局的抓捕行动。期间CIA让伊朗误以为美军准备展开海上救援，但实际上这名机员最后是从山区撤离。

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09：20

伊朗伊斯兰革命卫队周日（5日）发声明说，伊朗发动「真实承诺－4」行动第97波攻势，摧毁美国和以色列在波斯湾及周边国家的多个重要目标。另据法尔斯通讯社等多家伊朗媒体周一（6日）报道，一枚炮弹击中了位于伊拉克埃尔比勒的美国领事馆。以色列北部城市海法一栋7层高住宅大楼遭伊朗导弹直接命中，造成4人受伤，消防员正在瓦砾堆中搜寻3名失踪者。

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08：40

伊朗最高领袖办公室周日（5日）在社交媒体上摘发最高领袖穆杰塔巴首次讲话内容，强调伊朗人民希望继续进行有效且令对方蒙羞的抵御行为，重申必须继续封锁霍尔木兹海峡。

而伊朗国会议长卡利巴夫同日在社交媒体上发文，指特朗普的卤莽举动正将美国拖入地狱，每个家庭都深受其害，而整个中东地区也将因为特朗普执意听从以色列总理内塔尼亚胡的命令而陷入战火。

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06:00

伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，正为建立「波斯湾新秩序」作准备，并警告霍尔木兹海峡「将永远不会恢复以往状态」

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04:40

根据伊朗法尔斯通讯社报道，过去24小时内，共有15艘船只经伊朗许可通过霍尔木兹海峡。

03:15

以色列与黎巴嫩冲突持续，总统奥恩（Joseph Aoun）指，已向以色列提出停火要求，但未获回应。总理萨拉姆（Nawaf Salam）称，对反复爆发的冲突感到极度疲惫。

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01:00

美国总统特朗普于复活节周日透过社交媒体向伊朗施压，威胁若伊朗不重新开放霍尔木兹海峡，将于周二针对其发电厂和桥梁采取军事行动。

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00:00

伊朗第一副总统阿雷夫 （Mohammad Reza Aref）在社交平台发文，批评美国总统特朗普（Donald Trump）以牺牲本国民生福祉为代价威胁他国，形容其「仍停留在石器时代」。

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4月5日最新消息：

22:55

中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同俄罗斯外交部长拉夫罗夫通电话，就当前中东局势交换意见。王毅指，中东局势仍在恶化、战事还在升级。解决霍尔木兹海峡通航问题的根本是尽快停火止战。

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20:00

美国总统特朗普发文，透露是在光天白日下，在伊朗上空停留7小时下，救出第二名F-15E飞官。他又预告会在美国时间周一（香港周二凌晨)在白宫椭圆形办公室，与军方召开记者会。

15:35

被击落的美军F-15E战斗机上的第二名机师已被送往科威特接受治疗。



13:10

特朗普指，第二名失联机师已获救，军队进行了一个美国历史上最大胆的搜救行动之一。

12:50

伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部发布消息称，一架试图搜寻美失踪飞行员的美军飞机，在伊斯法罕南部地区被摧毁。



11:50

美军一架F-15E战机于周五（3日）在伊朗南部被击落。美联社较早前报道，其中一名机师已获救。最新消息指，第二名已被救出。

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10:00

在伊朗战争推高支出的情况下，美国总统特朗普周五正式公布2027财年预算提案概要，提出高达1.5万亿美元（11.8万亿港元）的国防开支，创下美国现代史上最高纪录，较2026财年激增42%。其中，1.1万亿美元（8.6万亿港元）拨给国防部，另有3500亿美元用于弹药采购、国防工业扩张等关键项目。

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06:45

以军司令承认低估真主党实力

以色列国防军（IDF）北部司令米洛少将承认，2024年地面行动后，以军对真主党军事能力造成的损害评估过高。米洛在以色列12频道新闻播放的录音中表示，真主党目前仍能对以色列北部社区发动攻击，显示以军过去的评估与现实存在「差距」。

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04:25

美国总统特朗普在其社交平台Truth Social发文，指伊朗首都德黑兰近日遭受大规模空袭，多名伊朗军方领袖已被「消灭」。特朗普并附上一段显示德黑兰夜间爆炸画面的影片称：「许多带领伊朗作出错误决策的军事领袖，已在这次对德黑兰的大规模打击中被消灭。」

03:35

美国总统特朗普早前向伊朗发出「最后通牒」，称伊朗与美国达成协议的时间「不多了」，要求48小时内开放霍尔木兹海峡，否则「地狱将降临到他们头上」。伊朗对此作出强硬回应，指若美国与以色列进一步升级对伊朗的军事行动，整个中东地区将陷入严重冲突。

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