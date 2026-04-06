伊朗局势｜伊朗拒停火要求永久结束战争 提10项条款包括解除制裁︱持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜美军第二名失联机师获救 特朗普预告周二白宫讲「威水史」）

行动代号「史诗怒火」

4月6日最新消息：

23:25

美国总统特朗普表示，周二将是最后期限，并指已审阅所有相关提案。他称，伊朗方面提出的方案是「重要一步」，但仍然「不够」。特朗普说：「我们走着瞧」。

22：50

伊朗拒停火 强调必须永久结束战争

据伊朗伊斯兰共和国通讯社6日报道，伊朗已就美国提出的结束战争提议向巴基斯坦作出回应。报道称，回应包含10项条款，核心内容包括：强调必须根据伊朗的关切实现永久结束战争；提出一系列诉求，如结束地区冲突、制定霍尔木兹海峡安全通行协议、战后重建以及解除制裁等。

21：30

伊朗2处石化设施遇袭

伊朗多家通讯社报道，马尔夫达什特（Marvdasht）石化综合设施遭到「敌方袭击」。法尔斯通讯社称，袭击引发火灾，但「火势在几分钟内得到控制」。

半官方的塔斯尼姆通讯社引述马尔夫达什特县长办公室的消息称，该工业企业「未遭受重大损失」。

同日较早前，以色列称袭击了位于伊朗南部阿萨卢耶的南帕尔斯（South Pars）石化综合设施。以色列国防部长卡茨发表声明称，该处是伊朗最大石化设施，生产伊朗约一半的石化产品。卡茨称，南帕尔斯连同上周攻击的另一处设施，伊朗石化产品出口的约85%已被停运，无法正常运转，将严重的经济打击，损失高达数百亿美元。

18：28

伊朗外交部发言人巴加埃在德黑兰举行的新闻发布会，美方日前透过调解方提出一些建议，但相关计划「极为过份」，伊朗绝对无法接受。

他表示，伊朗已准备好回应调解方转达结束战事的方案等问题，将适时对外公布。他说伊朗根据国家利益、安全及伊朗人民的正当诉求提出自身立场，「早就清楚自身目标与底线，目前立场依然明确」，在有关讨论开始时，伊方就拟定好了回应，在时机适当时将明确告知。

16：35

伊朗和美国已收到由巴基斯坦制定的停火和敌对行动的提案。

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15：50

伊朗伊斯兰革命卫队6日发表声明说，伊斯兰革命卫队情报机构负责人哈德米在美以袭击中身亡。



14：00

据美国媒体报道，一些特朗普政府官员私下讨论认为，美军代号「史诗怒火」的军事行动将进入第二阶段。美国和以色列周一空袭伊朗，造成逾25人死亡，目标包括德黑兰附近的住宅区及谢里夫理工大学。

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12：30

在中东战火持断的情况下，日本首相高市早苗周一（6日）上午在国会表示，日本政府正在协调分别与伊朗、美国进行首脑会谈事宜，表明「日本将尽一切努力，恢复和平」。

相关新闻：伊朗局势 | 日本拟出手斡旋 高市：正协调与美伊领袖会谈

11：20

美国新闻网站Axios引述4名了解谈判情况的美国、以色列和地区消息人士报道，美国、伊朗和一群地区调解人正在讨论一项为期45天的停火协议条款，该协议预计将永久结束战争。较早前，美国总统特朗普接受Axios访问时称，美国正与伊朗进行「深入谈判」，「很有可能」在周二（7日）的最后期限前达成协议。

相关新闻： 伊朗局势 | 传美伊及调解方商45天停火 特朗普：或周二前与伊朗达协议

10：45

美军成功营救因F-15E战机遭击落而受困伊朗的一名机员，整个救援行动充满戏剧性与高度风险，引发全球关注。在今次救援行动中，美军共出动数十架飞机、200名特种部队，深入伊朗西南部，过程惊险。总统特朗普在任务成功后向传媒透露，美方起初一度担心，该受困机员传出的讯息，可能是伊朗设下的陷阱，意图引诱美军部队上钓。除了特种部队深入伊朗山区强行救援外，中央情报局（CIA）在幕后的定位与欺敌行动同样扮演关键角色，透过散布假讯息来干扰伊朗当局的抓捕行动。期间CIA让伊朗误以为美军准备展开海上救援，但实际上这名机员最后是从山区撤离。

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09：20

伊朗伊斯兰革命卫队周日（5日）发声明说，伊朗发动「真实承诺－4」行动第97波攻势，摧毁美国和以色列在波斯湾及周边国家的多个重要目标。另据法尔斯通讯社等多家伊朗媒体周一（6日）报道，一枚炮弹击中了位于伊拉克埃尔比勒的美国领事馆。以色列北部城市海法一栋7层高住宅大楼遭伊朗导弹直接命中，造成4人受伤，消防员正在瓦砾堆中搜寻3名失踪者。

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08：40

伊朗最高领袖办公室周日（5日）在社交媒体上摘发最高领袖穆杰塔巴首次讲话内容，强调伊朗人民希望继续进行有效且令对方蒙羞的抵御行为，重申必须继续封锁霍尔木兹海峡。

而伊朗国会议长卡利巴夫同日在社交媒体上发文，指特朗普的卤莽举动正将美国拖入地狱，每个家庭都深受其害，而整个中东地区也将因为特朗普执意听从以色列总理内塔尼亚胡的命令而陷入战火。

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06:00

伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，正为建立「波斯湾新秩序」作准备，并警告霍尔木兹海峡「将永远不会恢复以往状态」

相关新闻 : 伊朗局势革命卫队正建立波斯湾新秩序-议会审议管控霍尔木兹海峡方案

04:40

根据伊朗法尔斯通讯社报道，过去24小时内，共有15艘船只经伊朗许可通过霍尔木兹海峡。

03:15

以色列与黎巴嫩冲突持续，总统奥恩（Joseph Aoun）指，已向以色列提出停火要求，但未获回应。总理萨拉姆（Nawaf Salam）称，对反复爆发的冲突感到极度疲惫。

相关新闻：伊朗局势｜黎巴嫩总统提出停火要求未获以色列回应 总理：对冲突感极度疲惫

01:00

美国总统特朗普于复活节周日透过社交媒体向伊朗施压，威胁若伊朗不重新开放霍尔木兹海峡，将于周二针对其发电厂和桥梁采取军事行动。

相关新闻：伊朗局势特朗普警告伊朗若不重开霍峡 周二将袭击发电厂及桥梁



00:00

伊朗第一副总统阿雷夫 （Mohammad Reza Aref）在社交平台发文，批评美国总统特朗普（Donald Trump）以牺牲本国民生福祉为代价威胁他国，形容其「仍停留在石器时代」。

相关新闻：伊朗局势｜伊副总统狠批特朗普「停留石器时代」 斥以战争为由削民生开支

4月5日最新消息：

22:55

中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同俄罗斯外交部长拉夫罗夫通电话，就当前中东局势交换意见。王毅指，中东局势仍在恶化、战事还在升级。解决霍尔木兹海峡通航问题的根本是尽快停火止战。

相关新闻：伊朗局势｜王毅与俄外长通电话 称解决霍尔木兹海峡通航问题根本是尽快停火

20:00

美国总统特朗普发文，透露是在光天白日下，在伊朗上空停留7小时下，救出第二名F-15E飞官。他又预告会在美国时间周一（香港周二凌晨)在白宫椭圆形办公室，与军方召开记者会。

15:35

被击落的美军F-15E战斗机上的第二名机师已被送往科威特接受治疗。



13:10

特朗普指，第二名失联机师已获救，军队进行了一个美国历史上最大胆的搜救行动之一。

12:50

伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部发布消息称，一架试图搜寻美失踪飞行员的美军飞机，在伊斯法罕南部地区被摧毁。



11:50

美军一架F-15E战机于周五（3日）在伊朗南部被击落。美联社较早前报道，其中一名机师已获救。最新消息指，第二名已被救出。

相关新闻：伊朗局势︱美军第二名失踪机师「激烈交战」后获救 尚未完全脱险



10:00

在伊朗战争推高支出的情况下，美国总统特朗普周五正式公布2027财年预算提案概要，提出高达1.5万亿美元（11.8万亿港元）的国防开支，创下美国现代史上最高纪录，较2026财年激增42%。其中，1.1万亿美元（8.6万亿港元）拨给国防部，另有3500亿美元用于弹药采购、国防工业扩张等关键项目。

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06:45

以军司令承认低估真主党实力

以色列国防军（IDF）北部司令米洛少将承认，2024年地面行动后，以军对真主党军事能力造成的损害评估过高。米洛在以色列12频道新闻播放的录音中表示，真主党目前仍能对以色列北部社区发动攻击，显示以军过去的评估与现实存在「差距」。

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04:25

美国总统特朗普在其社交平台Truth Social发文，指伊朗首都德黑兰近日遭受大规模空袭，多名伊朗军方领袖已被「消灭」。特朗普并附上一段显示德黑兰夜间爆炸画面的影片称：「许多带领伊朗作出错误决策的军事领袖，已在这次对德黑兰的大规模打击中被消灭。」

03:35

美国总统特朗普早前向伊朗发出「最后通牒」，称伊朗与美国达成协议的时间「不多了」，要求48小时内开放霍尔木兹海峡，否则「地狱将降临到他们头上」。伊朗对此作出强硬回应，指若美国与以色列进一步升级对伊朗的军事行动，整个中东地区将陷入严重冲突。

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