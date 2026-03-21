伊朗局势｜伊朗打击3800公里外印度洋英美联合基地 纳坦兹受袭无辐射外泄｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势以防长称伊朗最高国家安全官员拉里贾尼已死-美军逾200士兵战事中受伤)

行动代号「史诗怒火」

3月21日最新消息：

22:30

伊朗纳坦兹铀浓缩设施遇袭 暂无泄漏

伊朗媒体21日援引伊朗原子能组织声明报道，纳坦兹铀浓缩设施当天遭美以袭击，但没有造成辐射外泄。

纳坦兹位于伊朗首都德黑兰东南方大约220公里处，在本轮中东冲突爆发的第一周就被攻击过，卫星影像显示有数栋建物似乎受损。去年6月，纳坦兹核设施也曾遭受美国军队的空袭。

19:00

伊朗向英美联合军事基地发射导弹

据英国广播公司（BBC）报道，这次攻击发生在英国宣布批准美军使用其基地打击伊朗之前。伊朗对迪戈加西亚岛发射了2枚中程弹道导弹，但没有击中。

迪戈加西亚岛位于印度洋，距离伊朗3800公里。伊朗前最高领袖曾下令伊朗导弹射程不得超过2000公里。

13：00

美国总统特朗普再度抨击北约组织，形容北约盟国在伊朗问题上是懦夫，还说北约只是纸老虎。

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12：15

伊朗新最高领袖穆杰塔巴至今依旧神隐，官方电视台再度播放他声明，赞扬民众团结击败敌人，而伊朗军方扬言攻击敌国的旅游区，要锁定敌人的公园及观光景点施袭。

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11：15

伊朗外长阿拉格齐（20日）受访时表示，经过和日本官员磋商后，伊朗准备开放与日本有关的船舶通行霍尔木兹海峡，并称封锁仅针对敌国船舶，非所有国家。

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10：35

美国政府周五（20日）表示，已从战略石油储备中释出首批共计4520万桶原油给石油公司，试图控制因伊朗战争而飙升至4年高位的油价。

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10：00

在国际油价因中东冲突升高而飙涨之际，美国总统特朗普政府周五（20日）宣布暂时解除对海上伊朗石油的制裁，对已在海上的伊朗石油给予为期1个月的制裁豁免。

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08 : 40

英国准许美国使用英国的军事基地攻击威胁霍尔木兹航行船只的伊朗导弹阵地。

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06：22

美国总统特朗普在社交媒体发文，声称政府正考虑「逐步结束」在中东的军事行动。

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05：10

波兰国防部长卡梅什表示，鉴于中东地区安全形势恶化，在对作战条件和潜在威胁进行评估后，波兰决定撤出驻伊拉克的军事特遣队。

03：37

彭博引述伊朗官员消息报道，因遭到美国和以色列的猛烈打击，伊朗不愿再讨论重开霍尔木兹海峡。

00：40

南韩外交部20日晚表示，南韩政府决定加入由英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰和加拿大共同发表的「关于霍尔木兹海峡的联合声明」。该声明严词谴责伊朗事实上封锁霍尔木兹海峡，对航道安全构成严重威胁，并打击全球经济。

00：15

美方表示，自与伊朗开火以来，共有232名美国士兵受伤。

00：02

据路透社等报道，美国国防部正向中东增派三艘军舰及数千名海军陆战队队员，以应对日益严峻的地区威胁。与此同时，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴发表强硬声明，扬言要夺走敌人的「安全感」。伊朗军方随后跟进，扬言狙击美军，甚至威胁会将袭击范围扩大至「旅游景点」。

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3月20日最新消息：

22：05

特朗普抨击北约盟国不参与伊朗战争是「懦夫」

美国总统特朗普猛烈抨击北约成员国，称他们是「懦夫」，不参与伊朗战争或部署兵力协助维护霍尔木兹海峡安全。他在自家社交媒体Truth Social 上写道：「没有美国，北约就是纸老虎！」

他补充道：「现在这场战争在军事上已经胜利，对他们来说几乎没有任何危险，他们抱怨被迫支付高昂的油价，却不愿协助打通霍尔木兹海峡——这仅仅是一个简单的军事行动，也是油价高企的唯一原因。」他放话说：「对他们来说，这轻而易举，风险又小。懦夫！我们会记得你们的！」

20：48

两人试图进入英国核潜艇基地被捕

英国苏格兰警方周四逮捕了2名试图闯入境内核潜艇基地的疑犯，分别是一男一女，年龄34岁和31岁。 据英国广播公司（BBC）报道，事件涉及一名伊朗男子，他们未强行闯入，在 询问能否进入被拒绝不久后被捕。

涉事基地位于苏格兰西海岸，是英国核潜舰舰队的驻地。

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16：20

伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人纳伊尼（Ali Mohammad Naini）遇袭身亡。

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11：30

随著对伊朗战事迈入第4周，彭博报道，至少有16架美国军机被摧毁，其中包括10架被敌火击中的「死神」（Reaper）攻击无人机，另有6架飞机在攻击或意外中严重受损。针对有报道指美国正研议向中东增派数千名美军，美国总统特朗普周四（19日）回应说，目前并无增兵计划。

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9：25

以色列总理内塔尼亚胡周四（19日）晚宣称伊朗已被战争「毁灭」；随后伊朗即向以色列发射多轮导弹，耶路撒冷的上空爆出巨大声响。

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8：50

以色列总理内塔尼亚胡周四（19日）晚在一场新闻发布会上称，经过以美20天空袭，以色列和美国正在「赢得」对伊朗的战争，伊朗已被摧毁，无法浓缩铀或制造弹道导弹。

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05：50

欧盟领导人峰会发表声明警告，伊朗冲突已触发欧盟新一波移民潮。声明又指，欧盟已准备好全面动用其外交、法律、行动和财政工具，以防止不受控制的移民潮涌入欧盟地区，并维护欧洲的安全。

内塔尼亚胡：暂停袭击伊朗主要气田

04：00

以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列将暂停袭击伊朗的主要气田。他又称，不会给结束战争设定时间限制，「这场（军事）行动将持续到我们认为没有必要继续为止」，而且「不能只靠空袭实现革命，还需要有地面部队」，暗示可能向伊朗出动地面部队。

02：55

央视新闻报道，据悉以色列国防军总参谋长扎米尔在一次内部讨论中表示，以色列对伊朗的军事行动「甚至还没进行到一半」。

01：22

伊朗伊斯兰革命卫队发布声明，在「真实承诺-4」第65轮行动中，分别打击了以色列的海法和阿什杜德炼油厂，以及该地区多处安全目标与军事支援中心。

声明指，这次行动中，伊朗首次使用了升级版的「卡德尔」导弹，并用「吉亚姆」导弹和「佐勒法加尔」导弹，击中位于沙特的苏丹王子空军基地的目标设施、位于巴林的谢赫伊萨美军基地；另用「卡德尔」多弹头导弹、「海巴尔·谢坎」导弹、「吉亚姆」导弹和「佐勒法加尔」导弹打击了位于阿联酋的美军宰夫拉空军基地。

伊朗革命卫队：以色列阿什杜德炼油厂亦遭袭击

00：40

伊朗革命卫队表示，不仅海法炼油厂，他们还用导弹袭击了以色列的阿什杜德炼油厂。

00：13

美国总统特朗普表示，英国计划派出航母保护霍峡航道安全。

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3月19日最新消息：

23：58

六国发联合声明：准备采措施保霍峡安全

法国、英国、德国、意大利、荷兰和日本发表联合声明宣布，准备共同采取适当措施，保障霍尔木兹海峡的航行安全。

联合声明以强烈措辞谴责伊朗近期在波斯湾地区对无反击之力的商船发动袭击，针对石油和天然气设施在内的民用基础设施展开攻击，以及实际上封锁了霍尔木兹海峡。声明表示，6国将致力于为受影响最严重的国家提供支持，包括通过联合国和国际金融机构提供援助。

23：52

德黑兰向波斯湾多国能源设施发动大规模报复袭击行动，其中卡塔尔能源枢纽拉斯拉凡工业城（Ras Laffan Industrial Complex）受损严重。卡塔尔能源公司表示，伊朗的攻击破坏了该公司17%的液化天然气（LNG）出口生产设施，修复工作需要3到5年时间。

美F-35战机疑遭伊朗炮火击中

23：49

CNN引述两名知情人士报道，一架美国F-35战斗机在遭到疑似伊朗炮火袭击后，紧急降落在美国位于中东的空军基地。该款战机据报造价超过1亿美元。这将是自2月底爆发战争以来，伊朗首次击中美国飞机。

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伊朗导弹击中以色列海法巴赞炼油厂

23：28

据以色列媒体和美媒AXIOS报道，伊朗导弹击中了位于以色列北部城市海法的巴赞炼油厂，暂未收到人员伤亡报告。

伊朗这轮导弹袭击后，海法部分地区因电力系统受损而出现停电。这是当天伊朗对以色列发动的第九轮导弹袭击。

22：25

美国财长贝森特：

考虑豁免制裁伊朗石油

财政部长斯科特贝森特表示，美国可能豁免对伊朗石油的制裁，以寻求控制能源价格的方法。他接受霍士商业频道采访时表示，此举将影响目前已在海上运输的约1.4亿桶石油。

全球石油日消耗量约1亿桶。美国正在考虑增加石油供应的措施，包括暂停对俄罗斯石油的制裁，以及向全球释放1.72亿桶石油储备。不知这将将对油价产生多大的影响。

21：48

英国及其盟国准备为确保霍峡安全作出「适当努力」

英国及其盟国法国、德国、意大利、荷兰和日本发表联合声明，谴责伊朗袭击民用基础设施，并呼吁伊朗停止对霍尔木兹海峡船只的威胁。他们表示，「准备」为确保这条重要航道的安全通行做出「适当努力」，「欢迎各国积极参与筹备规划」。

17：40

为报复以色列袭击其南帕尔斯天然气田，伊朗正透过袭击多个海湾国家的能源设施施压。

美伊开战第20天哪些能源设施受攻击：

卡塔尔 - 拉斯拉凡工业城。

卡塔尔能源核心枢纽，遭受「重大损失」。

科威特 - 米纳艾哈迈迪炼油厂、米纳阿卜杜拉炼油厂。

前者是中东最大炼油厂之一，石油日产能为73万桶。

阿联酋 - 哈布山天然气设施、巴布油田。

沙特阿拉伯 - 萨姆雷夫炼油厂。

17:20

阿曼外长称「美国外交政策失控」

阿曼外长巴德尔·阿布赛迪在《经济学人》杂志发表评论文章，警告称「美国已失去对其外交政策的控制」，并表示华盛顿的盟友应该帮助其「摆脱这种不必要的纠葛」。

阿布赛迪说：「在过去的九个月里，美国和伊朗2次几乎达成真正的协议。2月28日，就在最近一次也是最具实质性的会谈结束几个小时后，以色列和美国再次对一度看似真正有可能实现的和平发动了非法军事打击，这令人震惊，但也在意料之中。」

他指出：「美国政府最大的误判在于一开始就让自己卷入这场战争。这并非美国的战争，以色列和美国都不可能在这场战争中如愿以偿。」

15:20

阿拉伯12国联合声明

敦促伊朗立即停止袭击

卡塔尔、亚塞拜疆、巴林、埃及、约旦、科威特、黎巴嫩、巴基斯坦、沙特阿拉伯、叙利亚、土耳其和阿联酋的外长，周三在利雅德举行会议后发表联合声明，呼吁伊朗立即停止攻击。

他们呼吁伊朗避免采取任何旨在关闭或阻碍霍尔木兹海峡国际航行，或威胁曼德海峡海上安全的措施或威胁。曼德海峡是连接红海和全球贸易航线的另一个重要海上咽喉要道。

这些外长也谴责了以色列对黎巴嫩的袭击，并表示支持黎巴嫩的「安全、稳定和领土完整」。

10：10

美国总统特朗普指对以色列袭击伊朗设施一事毫不知情。以色列将不再对这个极其重要且宝贵的南帕斯油气田采取任何行动。

06：22

阿布扎比媒体办公室表示，已暂停哈布尚天然气设施的运营。

伊拉克「真主旅」：暂停袭击美国驻伊拉克使馆 为期五天

05：37

当地时间19日凌晨，伊拉克什叶派民兵武装「真主旅」安全官员、发言人阿萨夫发表声明，宣布暂停针对位于巴格达「绿区」的美国驻伊拉克使馆的袭击行动，为期五天。

不过声明同时表明，暂停袭击行动须以三项条件为前提：以军必须停止针对黎巴嫩贝鲁特及当地平民的空袭行动；美国和以色列须承诺不再空袭巴格达及伊拉克各省的平民区；伊拉克境内的美国中央情报局人员离开其驻地，并将其活动范围限制在美国使领馆内。

04：28

卡塔尔当局表示，伊朗发射的一枚弹道导弹击中了卡塔尔能源重镇拉斯拉凡工业城，该地是重要的液化天然气枢纽所在地，袭击引发火灾并造成「严重破坏」。

卡塔尔国防部指，共拦截了四枚导弹，但第五枚落入该区域，造成破坏。其后，卡塔尔军方成功拦截两枚瞄准拉斯拉凡的导弹。

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03：02

以色列国防军表示，在过去一晚，以军针对黎巴嫩真主党基础设施，包括发射装置、武器储存点和作战指挥中心等，实施了一系列打击。此外，以军对黎巴嫩南部提尔地区附近发动打击，目标包括提尔市区的武器储存点和作战设施等，而以空军和海军则袭击了黎巴嫩南部一处军事指挥中心。

黎巴嫩卫生部表示，以色列的「侵略」至今已共造成968人死亡，2432人受伤。

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穆杰塔巴就拉里贾尼遇害发声明 ：「血债将很快得到清算」

02：15

伊媒引述消息报道，伊朗成功打击位于沙特首都利雅得郊区的利雅得油气联合炼油厂美方专属区域。炼油厂内接连发生爆炸，引发了大规模火灾。

报道指，美军一直利用该炼油厂为驻扎在苏丹王子空军基地的美国空军战机提供燃料，而此次袭击摧毁了炼油厂的战机燃油储备，将令美军战机的燃料补给流程陷入瘫痪或严重受阻。

02：07

沙特国防部表示，一架无人机试图接近东部地区天然气设施，成功将其拦截及摧毁。

00：58

央视报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴就伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼遇害事件，发表声明哀悼。声明赞扬拉里贾尼是拥有近五十年政治、军事与文化经验，「博学、远见且忠诚」，是伊朗政坛的核心人物。

声明又指，以色列这种恐怖行动只会强化伊斯兰民族的意志，「血债将很快得到清算」。

美媒：特朗普拟达主要目标后结束战争

00：35

美媒AXIOS网站引述美国官员报道，特朗普视伊朗政权更迭为「额外的胜利」，但他打算在主要目标实现后结束战争。而据该美国官员指，特朗普的主要目标，是摧毁伊朗的导弹和核计划、海军以及其代理人的资金来源。

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00：24

当地时间3月18日晚，以色列国防军表示，监测到伊朗向以色列发动了导弹袭击。随后，以色列北部多地响起防空警报。

3月18日最新消息：

23：12

美国国家情报总监加巴德在参议院委员会作证时表示，美国已「摧毁」了伊朗的核浓缩计划，并将地下设施掩埋。

22：50

伊朗总统佩泽希齐扬18日在社交媒体证实伊朗情报部长伊斯梅尔·哈提卜遇害。



22：15

伊拉克官员表示，伊朗帕尔斯气田遭袭后，伊朗供应往伊拉克的天然气供应中断。

该官员补充说，袭击发生后，伊朗已将天然气转向国内供应。以色列媒体报道称，这次攻击是由以色列在美国的默许下实施。以色列军方尚未对事件作出回应。

21：28

伊朗官方媒体通报，以色列与美国星期三（18日）空袭波斯湾一处重要天然气田设施，并引发火灾。

法新社报道，伊朗国家电视台引述布什尔省副省长贾哈尼安（Ehsan Jahanian）说，位于阿萨卢耶（Asaluyeh）的南帕尔斯特别能源经济区部分天然气设施遭到「美以敌对势力」发射弹体袭击。消防人员已被派往现场扑救火势。

21：22

伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队发出紧急警告，沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三国石油设施成为合法打击目标，将在未来几个小时内进行打击，敦促相关区域民众撤离。

20：45

伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼的葬礼将在德黑兰举行。据伊朗方面消息，拉里贾尼及其子在其位于帕尔迪斯的女儿家中遭袭身亡。

总统佩泽希齐扬（18日）凌晨发正式声明表示，沉痛哀悼在近期恐怖袭击中遇难的最高国家安全委员会秘书、前议长拉里贾尼，并誓言复仇。

18：29

以色列防长卡茨（Israel Katz）指，在过去一夜的以色列空袭行动中，伊朗情报部长死亡。卡茨又表示，他与总理内塔尼亚胡共同决定，授权军队无需获得批准，即可暗杀任何伊朗官员。

17：59

《耶路撒冷邮报》（The Jerusalem Post）引述多名消息人士报道，伊朗情报与安全部长Esmail Khatib疑似于当地时间 17 日晚间遭遇「斩首行动」暗杀。

16：18

澳洲驻阿联酋空军基地遭一枚伊朗发射物袭击，设施受损，无人伤亡。

16：13

沙特阿拉伯国防部指，在利雅德地区拦截并摧毁一架无人机。

14：55

杜拜当局证实，成功拦截导弹攻击，无人受伤。

13：20

伊朗法尔斯通讯社周三(18日)报道，伊朗已对一名为以色列情报和特勤局（摩萨德）工作的间谍执行死刑。该谍名被指曾向摩萨德提供伊朗敏感区域图像信息。

2025年6月以色列对伊朗挑起的「12日战争」期间，伊朗伊斯兰革命卫队情报部门在萨沃季博拉格县的一栋别墅内逮捕此人，同时缴获3万欧元现金、一辆农夫车、一部电单车以及各种情报设备和卫星通信设备。



12：11

哈马斯周三（3月18日）发表声明，悼念伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼，强调哈马斯将与伊朗保持团结。

11：44

澳洲驻阿拉伯联合酋长国空军基地周三（3月18日）遭一枚伊朗发射物袭击，无人在袭击中伤亡。

10：26

据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，当地时间3月18日，伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼、伊朗巴斯基民兵组织指挥官苏莱曼尼的葬礼将在德黑兰同时举行。

10：07

据伊朗塔斯尼姆通讯社，伊朗军队总司令哈塔米18日表示，伊朗将「果断」回应最高国家安全委员会秘书拉里贾尼遇害，「令敌人后悔」。哈塔米发表声明说，伊方必将为拉里贾尼及其他遇难者复仇，「此类犯罪行径绝不会阻碍伊朗捍卫独立、自由、领土完整和制度」。同日，伊朗伊斯兰革命卫队宣有发动「真实承诺-4」行动第61波攻势。

伊媒：伊朗向特拉维夫发射导弹 以报复拉里贾尼被杀

08：40

伊朗国家电视台报道，为报复最高国家安全委员会秘书拉里贾尼遇害，伊朗向特拉维夫发射携带集束弹头的导弹。

07：45

美国中央司令部表示，于数小时前，美军在霍尔木兹海峡附近、伊朗沿海的伊朗导弹基地，投掷了5000磅级深穿透炸弹。

以色列：已击毙革命卫队辖下「巴斯基」领袖苏莱曼尼

06：10

以色列军方宣布，在持续针对伊朗高层的打击行动中，成功击毙了革命卫队辖下民兵组织「巴斯基」（Basij）的指挥官苏莱曼尼（Gholam Reza Soleimani）。伊朗革命卫队其后发表声明证实，苏莱曼尼在美国和以色列的袭击中身亡。

以色列总理内塔尼亚胡表示，拉里贾尼和苏莱曼尼是在24小时内。相继被击杀。

拉里贾尼与子同殁 伊朗总统誓言报复

06：03

伊朗官方证实，伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼与其子、资深安全官员莫尔特扎，以及一组随行保镖在空袭中一同遇害。

伊朗总统佩泽希齐扬发声明，对拉里贾尼之死表示哀悼，并誓言报复。

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乌派专家团队抵海湾国家助应对伊朗无人机

03：10

乌克兰总统泽连斯基表示，已派出精通无人机防御战术的军事专家团队，相继抵达阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯，并正前往科威特，协助抵御伊朗无人机。他表示，目前该地区共有201名乌克兰人员，另有34名专家已做好部署准备。

02：31

伊朗议会议长卡利巴夫警告说，霍尔木兹海峡的局势将无法恢复到战前状态。

02：18

黎巴嫩公共卫生部紧急行动中心表示，3月2日至17日期间，共有912人死于以色列在黎巴嫩发动的袭击和空袭，另有2221人受伤。中心又指，以色列的袭击在全国范围内持续升级。

以军消息：彻底消除伊朗导弹威胁仍需数周

01：43

美媒《霍士新闻》引述一名以色列高级军事官员报道，以方估计，摧毁来自伊朗的导弹威胁需要「几周时间」。该官员补充指，伊朗本来计划每天向以色列发射数十枚导弹，但由于导弹和发射器遭美以的空袭摧毁，目前无法做到。

00：35

科威特当局指，在过去24小时内，共拦截了2枚导弹和13架无人机。

00：22

美国总统特朗普说：「伊朗这件事其实基本上在两三天内就结束了」。

00：07

美国总统特朗普向记者证实，他已从其大多数北约「盟友」那里得知，他们不想参与对伊朗的军事行动。特朗普指，由于美国已经摧毁了伊朗的军事力量，「他们的海军消失了，他们的空军消失了，他们的防空和雷达系统也消失了，最重要的是，他们的各级领导人都消失了」，因此美国已不再需要北约的帮助，同样不再需要日本、南韩和澳洲或等国家的帮助。他又警告说，对北约感失望，北约袖手旁观将不利于与美国的伙伴关系。

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3月17日最新消息：

22：32

美联社报道，美国国家反恐中心主任肯特（Joe Kent）周二（17日）表示，因美国、以色列对伊朗的战争而宣布辞职，并称「无法昧著良心」支持特朗普政府进行的伊朗战争。

22：24

法新社报道，以色列总理内塔尼亚胡表示，伊朗国家安全首长拉里贾尼（Ali Larijani）已死亡。

21：42

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队称，经情报监控，在南部霍尔木兹甘省，拘捕55名被美国和以色列雇用的人员。

21：25

早前有消息指出，伊朗最高领导人穆杰塔巴在俄罗斯接受治疗，伊朗驻俄罗斯大使贾拉利驳斥相关说法为假新闻。

路透社报道，贾拉利（Kazem Jalali）星期二（17日）在社交媒体发文称，这是「一场新的心理战」，强调伊朗领导人无需躲藏；克里姆林宫拒绝对此作出回应。

21：06

美国白宫表示，油轮「开始缓慢通过」霍尔木兹海峡。